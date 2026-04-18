Más de medio millar de niños y niñas disfrutan del Santa Eulària Kids Run Caixabank

Como ya es tradición, en el marco del Santa Eulària Ibiza Marathon se ha celebrado en la jornada matinal de este sábado el Santa Eulària Kids Run Caixabank, la propuesta deportiva para niños y jóvenes del evento ibicenco. La actividad ha arrancado a las 9.30 horas con la carrera solidaria Com Tu! APNEEF, un momento especialmente significativo que ha vuelto a poner en valor el compromiso social del evento y su apuesta por la inclusión a través del deporte.

A partir de las 10, llegaba el turno del Santa Eulària Kids Run Caixabank, donde cientos de niños y niñas han disfrutado de una experiencia no competitiva con el objetivo de contagiarse de los valores del running, en un entorno único como es la Marina de Santa Eulària.

Imagen de la carrera / SEIM

Así, se han organizado diferentes pruebas según las edades de los participantes, adaptando las distancias en cada uno de los casos. Desde ese momento se han ido sucediendo las distintas salidas, comenzando con los más pequeños y dando paso progresivamente al resto de categorías.

La categoría Baby ha completado un recorrido simbólico; mientras que las categorías sub-8 y sub-10 han afrontado distancias más amplias dentro de un circuito seguro y adaptado. Por su parte, los participantes de las categorías sub-12 y sub-14 han recorrido trazados más exigentes, siempre en un ambiente lúdico y participativo.

El momento de la salida / SEIM

El Santa Eulària Kids Run Caixabank ha sido, un año más, un espacio donde todos los niños y niñas han podido sentirse protagonistas, compartiendo la experiencia de correr y cruzar la meta en un ambiente de ilusión, respeto y compañerismo. Todos los participantes han recibido su medalla de ‘finisher’ al cruzar la meta, poniendo el broche a una mañana marcada por la ilusión, el esfuerzo y la diversión.

De esta manera, el Santa Eulària Ibiza Marathon se mantiene fiel a su compromiso de ofrecer un evento abierto a toda la familia, promoviendo el deporte y los hábitos de vida saludables entre los más jóvenes, y haciéndoles partícipes del auténtico espíritu #RunAndFeel.