La defensa del Sala 5 sofoca al Gasifred

El Gasifred Atlético rascó un punto de un partido muy igualado ante el Sala 5 Martorell en el que los goles de Faly y Valdés aseguraron el empate (2-2) en el pabellón de Sa Blanca Dona. El cuadro pitiuso deberá esperar los resultados de la jornada del Ciudad de Móstoles y el Barcelona B para saber si recorta distancias con los puestos de la fase de ascenso.

Los dos equipos se mostraron cautos en los primeros compases del encuentro y evitaron tomar riesgos. Sin embargo, Wallace encontró un hueco entre la defensa del Gasifred y filtró un pase que dejó a Gassó solo frente a Sánchez. Por suerte para los ibicencos, el guardameta se le echó encima y su disparo se marchó desviado.

Poco después fue el turno de los locales, pero Vargas no acertó a controlar un esférico que hubiera sido la culminación de un rápido contragolpe de los jugadores de José Fernández. Los pitiusos lentamente se hicieron con el encuentro y Usama forzó un penalti de Abdel. Faly no dudó en la ejecución de la pena máxima y mandó el balón a la red para poner por delante a los locales.

El conjunto catalán redobló la apuesta para tratar de deshacer la ventaja y aplicó una presión alta que asfixió a los ibicencos, que veían a sus rivales acumular la posesión del cuero. Como resultado, Akim niveló el duelo en una sensacional jugada individual en la que recibió muy escorado y fusiló la portería de Sánchez después de deshacerse de Alonso con una maniobra explosiva.

El Martorell da una velocidad más

El cuadro visitante volvió de los vestuarios más enchufado y dominaron el encuentro. Gassó dio un aviso serio cuando recibió un pase picado de Castillo que lo dejó solo delante del guardameta, pero Sánchez cortó la acción.

Aunque el Gasifred entendió los peligros de ceder la iniciativa y elevó su nivel, el portero tuvo que realizar otra gran intervención cuando Ricardo perdió el balón contra Del Moral mientras pensaba la jugada. Los locales no cejaron en su empeño y Vargas y Valdés fallaron dos ocasiones claras para volver a adelantarse en el luminoso.

El Martorell volvió a estar cómodo sobre la pista y Abdel adelantó a los catalanes con un disparo casi sin ángulo después de un rebote en el área con el que superó a Sánchez. Los ibicencos metieron a un jugador de campo extra para deshacer la desventaja y lo lograron con un lanzamiento de Valdés que impactó contra el palo y que el portero estuvo a punto de detener sobre la línea de gol. Aunque los locales no aflojaron la presión, el encuentro terminó 2-2.