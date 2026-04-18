El Cáceres, primer rival del Class Sant Antoni en su camino a Primera FEB

El Class Bàsquet Sant Antoni se enfrentará al Cáceres Patrimonio de la Humanidad en la primera ronda del play-off de ascenso a la Primera FEB. Los pitiusos cumplieron este sábado, en el Pabellón Siroko Sa Pedrera, frente al Sol Gironès (85-74) y el Amics Castelló no falló frente al Llíria (80-87), por lo que el conjunto pitiuso cerró segundo la fase regular del Grupo Este y los castellonenses cantaron el alirón. Por tanto, si el equipo entrenado por Josep Maria Berrocal quiere subir a la antesala de la ACB deberá superar tres eliminatorias, la primera de ellas frente a un Cáceres que pudo finalmente terminar octavo en el Oeste tras doblegar a domicilio al Toledo (75-77).

El Class jugará la ida el próximo fin de semana en la cancha de los extremeños y la vuelta será, el primer fin de semana de mayo, en Sant Antoni. Berrocal consideró, en declaraciones tras cerrarse la fase regular, que su equipo llega «bien» a este tramo decisivo del curso. Los baleares tocaron el ascenso en las dos últimas temporadas pero terminaron cediendo en la finalísima, jugando tres eliminatorias. ¿Será a la tercera la vencida? De momento, tocará superar al Cáceres y afrontar el camino largo.

En una jornada emocionantísima, con miradas cruzadas a lo que estaba pasando en el Pla de l’Arc de Llíria, entre valencianos y castellonenses, hubo momentos en que se creyó en el milagro. Porque el Llíria se lo puso muy complicado al Amics, que acabó tirando de calidad y veteranía para imponerse. Se jugarán el ascenso frente al Coto Córdoba.

El conjunto pitiuso comenzó arrollador. El 12-2 de parcial, rubricado con un último triple de Gantt, dejaba claro que los de Berrocal querían vencer y convencer. Esa primera ventaja provocó que Èric Surís, entrenador de los catalanes, tuviera que pedir tiempo muerto. No le sirvió de nada, porque apareció el mejor Paz para catapultar a los isleños hasta el 21-6, que evolucionó luego hasta el 25-10.

Sin embargo, los visitantes mejoraron. Aprovecharon la relajación y el desacierto del Class para firmar un parcial de 0-8 y cerrar el primer cuarto con 28-15. Los ‘portmanyins’, sin apretar en exceso, ganaban con cierta tranquilidad. Y en el pabellón se seguían las evoluciones del líder, el Amics Castelló, que se llevó el primer capítulo de su choque frente al Llíria por un escaso margen de 23-24. En el segundo acto, el Sant Antoni tuvo minutos de desacierto en el tiro, pero le bastó con afinar un poco la puntería para mantener a raya a un Sol Gironès que llegó a bajar de los 10 puntos de desventaja, aunque se llegó al descanso 44-34.

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En la reanudación, el Sant Antoni encontró sus mayores dudas, frente a un Sol Gironès que llegó a ponerse a tres puntos (49-46). Berrocal pidió tiempo y consiguió que su equipo reaccionara. Los ibicencos acabaron ganando el tercer cuarto por 64-50. Y en el último, remataron la faena hasta el 85-74. El Class Sant Antoni cierra la fase regular con 20 victorias, igualando el récord logrado la temporada pasada. Ahora llega lo más bonito.