Adriana Ferrer se proclama campeona de España de judo y Dina Hamri logra un brillante bronce

El Velódromo de las Islas Baleares ha sido escenario este sábado del Campeonato de España de Judo en categoría cadete 2026, la cita más importante del calendario nacional. Hasta Mallorca se desplazó el pasado viernes una expedición ibicenca formada por ocho judokas, el delegado insular, tres técnicos y dos árbitros, en representación del judo pitiuso.

La gran protagonista de la jornada fue la judoka del Club de Judo Sant Jordi, Adriana Ferrer, que se proclamó flamante campeona de España cadete en la categoría de -70 kg tras firmar una actuación impecable. Ferrer acudía al campeonato como cabeza de serie número 4 y completó un torneo sobresaliente, imponiéndose con enorme autoridad en todos sus combates, todos ellos resueltos por ippon.

En octavos de final superó a la madrileña Alejandra Martínez, en cuartos de final venció a la también madrileña Alejandra García y en semifinales derrotó a la catalana Judit Pelufo, cabeza de serie y medallista nacional la pasada temporada. Ya en la gran final, la ibicenca volvió a exhibir un altísimo nivel para imponerse a la madrileña Sara Fraile, cabeza de serie número 3, y colgarse así la medalla de oro nacional.

Dina Hamri brilla con fuerza

También brilló con fuerza Dina Hamri, igualmente judoka del Club de Judo Sant Jordi, que consiguió una meritoria medalla de bronce en la categoría de -48 kg. Dina llegaba a la cita como cabeza de serie número 3 y firmó igualmente una gran competición. En octavos de final derrotó por ippon a la vasca Maren Pereda, en cuartos de final se impuso a la valenciana Zoe Morales y en semifinales cayó ante la madrileña Eva Morena, que acabaría proclamándose campeona de España. En el combate por la medalla de bronce, Hamri volvió a mostrar su gran nivel para vencer a la catalana Rita Rull y subir al podio nacional. Ambas luchadoras se mostraron muy sólidas durante todo el campeonato, venciendo con autoridad en todos sus combates excepto en semifinales.

En cuanto al resto de la representación ibicenca, Sophie Mantilla, del Club de Judo Sant Jordi, compitió en la categoría de +70 kg, logrando una victoria en primera ronda antes de caer en segunda ronda y posteriormente en la repesca. Sus compañeros de club Unai Gómez, en -60 kg, y Jordi Torres, en -73 kg, cayeron en primera ronda sin opción de repesca. Misma suerte corrieron Eva Tur, del Samyd, en -44 kg; Ayoub Ezzhani, del Gokyo Riu, en -90 kg; y Antonio Fernández, del Dojo Ibiza, en +90 kg.

La atención del judo ibicenco se centrará ahora en la jornada de este domingo, en la que se disputará el Campeonato de España infantil. En él competirán María García, del Club de Judo Sant Jordi, que parte como cabeza de serie número 3 del ranking nacional, así como sus compañeros de club Carolina Vías, en -52 kg, Eric Ferrer en -50 kg y José Ribas en +66 kg del Dojo Ibiza.

El balance de la jornada cadete deja un resultado histórico y muy ilusionante para el judo de Ibiza, con un título nacional y una medalla de bronce, confirmando el gran momento que atraviesan sus deportistas y el excelente trabajo que se viene realizando desde los clubes de la isla.