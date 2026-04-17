El Trasmapi HC Eivissa, ante otra final en Ibiza para seguir soñando con el ascenso

La hora de la verdad. El Trasmapi HC Eivissa afronta este sábado (20 horas, Sa Blanca Dona) un duelo clave para sus aspiraciones de ascenso a Asobal. El equipo dirigido por Geno Tilves, sexto clasificado con 20 puntos, se encuentra a solo dos del Anaitasuna, que cierra los puestos de play-off, en un tramo final de temporada en el que ya no hay margen de error. La jornada puede abrir una oportunidad para los ibicencos. El conjunto navarro visita este fin de semana Santander para medirse al Blendio Sinfín, empatado a puntos con el Trasmapi y también en plena pelea por regresar a la máxima categoría del balonmano nacional. Un enfrentamiento directo que puede jugar a favor de los intereses pitiusos… siempre que cumplan en casa.

A falta de cuatro partidos para el cierre, el HC Eivissa tiene el play-off al alcance de la mano, pero necesita sumar de dos en dos. Y este sábado pasa por superar a un Cisne que llega en un buen momento de forma. El conjunto gallego, undécimo con 24 puntos y con la permanencia ya asegurada, afronta el choque sin la presión de la tabla, pero con la confianza que le otorga haber perdido solo uno de sus últimos seis partidos (30-24 en Burgos ante el tercer clasificado). Un rival incómodo, con ritmo y sin nada que perder.

Todo lo contrario que un Trasmapi que llega exigido tras encadenar dos derrotas consecutivas. Primero, el ajustado 29-31 ante Anaitasuna en Sa Blanca Dona, en un partido que pudo caer de cualquier lado. Y, la pasada jornada, el duro golpe en la pista del Puerto Sagunto, que se llevó el triunfo tras una segunda parte demoledora (17-9) en la que desdibujó por completo al conjunto de Tilves.

Cinco victorias en sa Blanca Dona

Pero el HC Eivissa se agarra a su fortaleza como local. Sa Blanca Dona ha sido uno de los grandes pilares del curso, con cinco victorias en los últimos seis partidos ante su afición, un factor que vuelve a ser clave en un encuentro en el que los ibicencos necesitan recuperar sensaciones. Además, el Cisne baja su rendimiento lejos de Galicia: solo ha logrado una victoria en sus últimos siete desplazamientos. Un dato que refuerza la idea de que el partido pasa por imponer el ritmo desde el inicio y hacerse fuerte en defensa.

En la primera vuelta, el Trasmapi ya se impuso por 30-34, un precedente que alimenta la ambición de un equipo que quiere seguir soñando con meterse entre los cinco primeros y pelear por el billete a la élite del balonmano nacional. Geno Tilves advirtió en la previa del potencial del rival: “Nos visita un equipo con un juego muy alegre y vistoso. Tienen mucho gol, les gusta correr en las transiciones y se han reforzado con dos jugadores que les dan más recursos”.

El técnico del HC Eivissa no se fía de un rival que llega liberado: “Están haciendo un muy buen final de temporada, ya han logrado la permanencia y vendrán con menos presión”. Pese a ello, el objetivo está claro: “Queremos poner la guinda a esta gran temporada y minimizar sus virtudes. Ver si somos capaces de organizarnos bien en defensa, posicionarnos y, a partir de ahí, correr nosotros. Además, tendremos que evitar errores y apoyarnos en la afición para conseguir la victoria", sentenció el preparador gallego.