El Gasifred Atlético se agarra al ‘play-off’ en Sa Blanca Dona

Una final. Así encara el Gasifred Atlético el duelo de este sábado (16 horas, Sa Blanca Dona) ante el Sala 5 Martorell. El equipo dirigido por José Fernández ocupa la séptima posición con 41 puntos, a solo dos del Ciudad de Móstoles, que marca la zona de play-off de ascenso a Primera División y al que los pitiusos recibirán en Ibiza en una última jornada que apunta a ser de alto voltaje. El conjunto ibicenco afronta los últimos cinco partidos de liga en su mejor momento de la temporada. Los números lo avalan: una sola derrota en los últimos diez encuentros, una dinámica que no había logrado en todo el curso y que le ha permitido engancharse de lleno a la pelea por el play-off.

Además, el Gasifred ha hecho de Sa Blanca Dona un escenario fiable. No pierde ante su afición desde el pasado 17 de enero frente al Melistar (1-4), consiguiendo desde entonces tres victorias y dos empates. En total, los ibicencos suman 26 puntos en 12 encuentros como locales, lo que les sitúa como el sexto mejor equipo en su pista. La pasada jornada, el ‘Gasi’ firmó un convincente triunfo por 5-2 ante el Levante en un partido que ya dominaba 2-1 al descanso y que supo sentenciar en una sólida segunda mitad.

Una victoria que refuerza la confianza de un equipo que llega lanzado al tramo decisivo del campeonato. Enfrente estará un Sala 5 Martorell que también se juega mucho. El conjunto catalán es duodécimo con 26 puntos, solo uno por encima del descenso, y atraviesa una buena dinámica tras sumar tres victorias en sus últimos cinco encuentros, resultados que le han permitido salir de la zona de peligro.

Lejos de su pista, los martorellenses han logrado 14 puntos en 12 partidos, unos números que les colocan como el décimo mejor visitante. En el partido de la primera vuelta, el Gasifred ya demostró su superioridad al imponerse por 0-2. José Fernández advirtió en la previa del peligro del rival: “Nos visita un equipo que se está jugando su continuidad en la categoría. Defienden alto, tienen gente joven y un ritmo muy alto de partido”. El técnico tiene claro el camino a seguir: “Tendremos que estar ordenados, basar nuestro juego en la defensa e intentar imponer nuestro partido”.

El objetivo es claro y pasa por Sa Blanca Dona: “Queremos sumar tres puntos que nos permitan seguir soñando con el play-off, pero para eso tenemos que hacer de nuestra pista un fortín”, sentenció el preparador ibicenco.