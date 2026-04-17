Formentera reconoce a sus deportistas en una emotiva Gala de l´Esport 2026

Formentera vivió durante la tarde de este viernes una Gala de l’Esport 2026 cargada de emoción y simbolismo para el deporte pitiuso. La isla rindió homenaje a sus deportistas en un emotivo evento que se celebró en el Poliesportiu Antoni Blanc y que reconoció a Andrea Romero y Marc Escandell como las grandes figuras del deporte formenterense.

Organizada por el Consell Insular de Formentera, la velada reunió al conjunto del tejido deportivo de la isla para distinguir los méritos logrados durante 2025. Entre todos los premiados, los nombres de Andrea Romero y Marc Escandell sobresalieron como máximos exponentes del talento deportivo local gracias a sus destacados resultados en el atletismo nacional e internacional.

Junto a ellos, la gala también puso en valor la figura de Mateo Sanz, premiado como mejor entrenador por su trabajo al frente del equipo preolímpico y olímpico femenino de IQ Foil de la Real Federación Española de Vela con vistas a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Otro de los momentos destacados de la noche fue el reconocimiento a Àlex Büchau como persona física más relevante en el fomento del deporte, una distinción que premia toda una trayectoria de dedicación al impulso de los deportes náuticos en la isla.

Se llevó a cabo un homenaje póstumo a Jacques Leon Laurent

La gala tuvo además un marcado componente emotivo con el homenaje póstumo a Jacques Leon Laurent, gran impulsor del surf en Formentera y Fill Adoptiu de la isla desde 2016. Un vídeo dedicado a su trayectoria abrió la ceremonia y sirvió para recordar su huella en la comunidad deportiva local y su papel en la difusión de los valores del deporte entre los más jóvenes.

Durante el acto, el conseller de deportes, Hugo Martínez, destacó que la gala representa una oportunidad para reconocer no solo los éxitos visibles, sino también el esfuerzo cotidiano que sostiene la actividad deportiva en la isla. En ese sentido, puso en valor el papel de clubes, entrenadores, familias y voluntarios, además de reafirmar el compromiso institucional con el crecimiento del deporte formenterense.

Por su parte, el presidente del Consell Insular de Formentera, Óscar Portas, recordó avances como la mejora de las pistas de tenis, la actuación en la pista des Cap, la impermeabilización de la cubierta del Poliesportiu Antoni Blanc y el anteproyecto ya existente para la futura pista de atletismo.

Más allá de los grandes premios individuales, la ceremonia también distinguió a Lara Ferrer por los valores del deporte, a Trasmapi como mejor entidad patrocinadora y al Club Dojo Formentera como mejor club en valores deportivos. Además, reservó un espacio importante para la cantera, con reconocimientos a jóvenes deportistas de distintas categorías, reflejo de la apuesta de la isla por el futuro de su deporte.