España se concentra en Málaga antes de la Copa del Mundo de Aguas Abiertas de Ibiza

La selección española afronta los próximos 24 y 25 de abril en Ibiza una nueva etapa de la Copa del Mundo de Natación en Aguas Abiertas, en una de las citas más exigentes del calendario internacional.

En los días previos a la competición, el equipo nacional ha llevado a cabo una concentración de preparación en Málaga, donde ha trabajado en piscina aspectos clave de cara a la prueba ibicenca. Durante esta concentración, algunos de los nadadores que competirán en la isla han valorado el inicio de temporada de la Copa del Mundo. Entre ellos, nombres propios como Ángela Martínez, vigente ganadora en Ibiza, y María de Valdés, subcampeona del mundo, lideran un equipo que combina experiencia y talento en el ámbito internacional.

Junto a ellas, la gallega Paula Otero continúa consolidada en la élite, mientras que su paisano Mateo García sigue dando pasos firmes en su progresión dentro del circuito mundial. También formará parte de la cita el vigués Mario Méndez, que compite con el Club Natación Santa Olaya, consolidado como uno de los especialistas nacionales en larga distancia. Completa este grupo la madrileña Candela Sánchez Lora, una de las nadadoras con mayor proyección del equipo español, que continúa sumando experiencia en competiciones de máximo nivel.

La prueba de Ibiza volverá a reunir a la élite internacional en un recorrido exigente, donde la resistencia, la estrategia y la capacidad de adaptación serán determinantes en la lucha por las posiciones de cabeza. España llega a esta cita tras el arranque de temporada, incluida la primera parada del circuito disputada en Soma Bay (Egipto), con el objetivo de seguir consolidando su presencia entre las selecciones más competitivas del panorama internacional.