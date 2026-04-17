El Class Sant Antoni apura su última bala para ser campeón del Grupo Este

El Class Bàsquet Sant Antoni sabe que jugará, por quinta temporada consecutiva, el play-off de ascenso a la Primera FEB. Sin embargo, hasta este sábado no conocerá cuál será la ruta a seguir, ya que el equipo entrenado por Josep Maria Berrocal aún podría hacerlo como campeón del Grupo Este de la Segunda FEB. Para ello, deberá ganar, en la última jornada de la fase regular, al Sol Gironès, al que recibirá en el Pabellón Siroko Sa Pedrera (20 horas / LaLiga+); y, a la vez, necesita de la derrota del Amics Castelló frente al Llíria. De no darse esta combinación, los isleños pasarán a las eliminatorias como segundos.

Si el Class termina la Liga primero, tendrá la posibilidad de jugarse el ascenso en un cruce (a ida y vuelta) con el campeón de la conferencia Oeste (el perdedor tiene derecho a repesca y seguirá con opciones de subir). Si los sanantonienses acceden al play-off como segundos, deberán superar tres rondas si quieren dar el salto a la antesala de la ACB, enfrentándose en la primera eliminatoria al octavo clasificado del otro grupo. En las dos últimas campañas, los ibicencos disputaron el ascenso por la vía larga, quedando fuera en la eliminatoria definitiva (en la que fueron superados por el Morón y el Melilla).

La emoción está servida para la última jornada de la fase regular, en la que habrá horario unificado en ambas conferencias, disputándose todos los encuentros desde las 20 horas. Porque ni en la Este ni en la Oeste se sabe todavía el campeón. Y hay varios candidatos. Más igualdad es imposible. Aunque el Amics Castelló y el Coto Córdoba son los que afrontan la última jornada en lo más alto de la clasificación.

Con la lección aprendida y tras grandes dosis de experiencia adquirida, el CB Sant Antoni confía en que, de una manera o de otra, este pueda ser su año para subir. Se han sentado las bases de un gran trabajo y se llega a la última jornada en disposición de todo. Necesitando una carambola para conquistar el primer puesto, pero con posibilidades reales de ello. Porque el deporte es muchas veces imprevisible.

Pase lo que pase, lo más importante es llegar con las mejores sensaciones posibles al play-off, algo en lo que ha incidido Berrocal en la previa del último encuentro liguero. El preparador catalán quiere centrarse en lo que puede controlar, en su zona de influencia, que es la de intentar vencer y convencer a un Sol Gironès que no se juega nada.

“El sábado viene un buen equipo como es Bisbal. Ha ganado, creo, seis de los últimos once partidos. Respecto al que jugamos en la primera vuelta contra ellos, creo que ahora hay cinco jugadores que no estuvieron en Girona. Es un encuentro totalmente diferente. Están salvados y no se juegan entrar en el play-off, pero seguro que vendrán aquí a competir y a hacer las cosas bien. Nosotros queremos acabar la Liga con buenas sensaciones”, afirmó Berrocal, que dijo también que encararán la fase de ascenso de la misma manera, independientemente de si lo hacen como primeros del Este o como segundos.

El míster del Class afirmó que tienen “mucha ilusión” y “ganas” de hacer las cosas bien. Además, confía en que la afición acuda al pabellón en lo que falta de temporada, porque no quedan ya muchos partidos en casa, incluyendo el de este sábado. “Como máximo serán cuatro (si el Sant Antoni tiene que jugar tres rondas para ascender) o dos (si los isleños logran subir en una hipotética eliminatoria entre campeones)”, terminó diciendo Berrocal: “Necesitamos a nuestra gente en casa porque nos ayudan mucho”, sentenció.