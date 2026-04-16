Todas las novedades de la novena edición de la Santa Eulària Ibiza Marathon

"Empezamos la edición rompiendo récords: 6.600 participantes para este fin de semana", explica Carlos Domingo, presentador de la novena edición de la Santa Eulària Ibiza Marathon (SEIM) este jueves en el hotel Melià en Santa Eulària. La agenda de la SEIM 2026 incluye talleres y ferias en Santa Eulària el viernes y el día de carrera el sábado. El circuito maratón empieza a las 15.45 horas en Ibiza, va hacia Santa Gertrudis, después pasa por Santa Eulària hasta es Canar y acaba en Santa Eulària de nuevo. El circuito 22K empieza a las 17.15 horas en Santa Gertrudis, sigue hasta Santa Eulària, pasa por es Canar y vuelve a Santa Eulària. El circuito 12K empieza a las 16 horas en Santa Eulària, continúa hasta es Canar y regresa a Santa Eulària.

"El fin de semana, además, vamos a recibir a más de un 70% de corredores inscritos de fuera de España". Domingo presenta a los atletas de élite, nacionales e internacionales, que se encuentran ya en Ibiza, como Fátima Ouhaddou, Lidia Campo, Paul Kipkuri Chirchir, Samson Keiyo, Borja Yllera o Daniel Mateo, embajador de la SEIM, y de los representantes institucionales, como Carmen Ferrer, alcaldesa de Santa Eulària; Toni Ramón, concejal de Deportes del municipio; Javier Bonet, director insular de Deportes del Consell; Salvador Losa, conseller de Presidencia, Gestión económica y Deportes del Consell, y Francisco Larrey, CEO de Talentum y responsable del SEIM.

El impulso turístico

"El objetivo desde su origen es que se pueda disfrutar de la isla en todas sus facetas, haciendo deporte, descubriendo su patrimonio, disfrutar con la familia, divertirnos y, sobre todo, que sea fuera de los meses de temporada", pone en relieve Carmen Ferrer: "Nos da mucho ánimo seguir recibiendo a los atletas, nos alegra oír que sienten Ibiza como su casa porque la abrimos para que sea la casa de todos estos deportistas y familiares que nos quieren venir a visitar". En este sentido, señala que no solo acuden a la isla los 6.600 inscritos en la carrera, sino también "los acompañantes, que en total superan los 15.000 visitantes, solo con motivo del SEIM".

Además de aumentar los turistas en la isla, también se incrementa el tiempo que se quedan en ella: "Hablamos de entre unos cinco y siete días de media, que permite hablar de cifras de ingresos importantes para el sector de unos 160 millones de euros". La alcaldesa también considera que el estar casi una semana en la isla "permite mostrar el destino de una manera más particular, de conocer esa Ibiza sin el cliché que la caracteriza y que el turista tenga el tiempo de descubrir la isla y que se le pueda fidelizar".

"Creo que es una prueba muy importante y una oportunidad también para todos los atletas locales", considera Toni Ramón, que enfatiza el momento "especial" que supone la SEIM: "Nuestro pueblo se llena de deporte". El concejal explica que no solo van los adultos a la maratón, "también disfrutan los niños de la Kids Run, donde todos participan y todos ganan". Cree que este estímulo es "muy importante" para el deporte base en el pueblo.

Atletas de diferentes niveles

Ramón comenta que las diferentes distancias que ofrece la SEIM permite que sea "para todo el mundo y para toda la familia": "Igual no todo el mundo tiene la capacidad para correr una maratón entera, pero sí media y, si no, tiene la distancia de 12 kilómetros", enfatiza. Sobre el nivel que trae la competición sostiene: "Hay atletas de diferentes niveles, gente destacada a nivel internacional, a nivel nacional... pero también tenemos a gente local que sabe lo que es ganar pruebas y que quiere ganar, o volver a ganar, en casa".

Javier Bonet explica que ha sido "uno de los mayores aciertos" de estos años que llevan gobernando: "La desestacionalización, viene más gente en abril y se nota en las calles: me lo decía ayer el sector taxi, además que los hoteles abren antes".

Salvador Losa explica: "Sacar 42 kilómetros de una isla, limitada, era complicado: se nota cuando vemos el recorrido, con las subidas que tienen que hacer los deportistas, ahí pedirles disculpas", ríe el conseller. "No es una carrera para hacer récord, pero sí para que sea inolvidable". Manifiesta que no es solo "el éxito de traer a 15.000 personas, sino traer a 15.000 personas sin ninguna discoteca abierta". Comenta, medio de broma: "A ver si el décimo año llegamos a 10.000 corredores".

Francisco Larrey comenta que la prueba "es un reto logístico": "Habrá un dispositivo enorme de 740 personas, entre policías, auxiliares de carrera, organización, auxiliares médicos: va a estar todo muy cubierto para que la experiencia salga redonda para todos los corredores y que haya una tasa de fidelización de las más altas que hay en carreras". El responsable del SEIM destaca que han estado "en 22 ferias internacionales y en las maratones más importantes", allá "donde estratégicamente están los mercados turísticos de la isla": "Inglaterra, Países Bajos, Alemania, Francia, entre otros, y lo que hacemos es en sus maratones y medias maratones es dar a conocer la SEIM como un producto distinto, que da la mejor experiencia del mundo del running y las cifras estamos viendo que acompañan: estamos en constante conversación con turoperadores especializados para ofrecer hoteles, paquetes, estancias más largas y que sea un producto durante varios días".