Cómo se plantean la competición los atletas de élite de la Santa Eulària Ibiza Marathon

"Me planteo la carrera como un entreno, más que nada, salir a disfrutar", asegura Borja Ylerra, joven promesa del atletismo español, presente este jueves en la rueda de prensa en el hotel Melià con motivo de la Santa Eulària Ibiza Marathon (SEIM). En el hotel también están Fátima Ouhaddou, campeona de España de Media Maratón, Samson Keiyo, campeón del maratón del SEIM 2025, y Paul Kipkuri Chirchir, su mayor rival, que prueba esta carrera por primera vez, entre otros atletas de élite nacionales e internacionales.

Keiyo lleva entrenando para esta maratón "desde diciembre", mientras que Kipkuri afirma que "tres meses", y que nunca ha estado en la isla. Keiyo destaca que esta maratón es distinta "porque se celebra por la tarde", lo cual conlleva desafíos en una competición de tan alto nivel. El campeón del año pasado comenta que la carrera tiene "muchas subidas y bajadas y mucho viento". Kipkuri destaca que "tiene muchas ganas de probarla".

"Lo haré lo mejor posible", sostiene Kipkuri sobre si cree que puede ganar a Keiyo. También, que, "si el tiempo acompaña", intentará romper el récord del año pasado. Keiyo y Kipkuri manifiestan que lo más importante para ser bueno en este deporte es "entrenar bien". Aclaran que no entrenan juntos, pero que comparten mánager.

"Muy bonito" recorrer la isla

Ouhaddou participa por primera vez en la SEIM y viene "con ganas": "Es una experiencia nueva, va a ser muy bonito recorrer la isla". Este año vienen atletas nacionales e internacionales y destaca como competencia a su compañera Yessica Mas, que ya corrió la 22K del año pasado y el anterior, ocasiones en las que se llevó el oro. Ouhaddou contesta a si se ve ganando la carrera: "Lo voy a intentar, vengo a por ello con muchísimas ganas. Intentamos también mejorar el récord de la prueba, así que a ver qué tal".

Ylerra cree que la competición es "dura", "hay un nivelón", comenta el joven madrileño, por primera vez en Ibiza: "Tengo muchísimas ganas, de una carrera que empieza dentro de la isla, con un paisaje completamente distinto al que nos encontraremos en la parte final, al lado del mar, que, siendo de Madrid, valoro muchísimo". No busca batir ningún récord personal, "después de la maratón he querido descansar bastante. De esta manera, comenta que ha seguido entrenando "bien": "Y oye, nunca se sabe, si tienes un buen día, hay que apretar, si no, pues a disfrutar, que es lo importante", destaca el joven.

Ylerra, por su parte cree que lo más duro "va a ser el calor: igual eso puede condicionar bastante la carrera". Hace más calor en la isla en abril que en otros lugares donde ha corrido y destaca también "la humedad" que hay. Por otro lado, Ouhaddou está "acostumbrada" a las altas temperaturas, puesto que viene de una carrera en Mérida donde "hizo calor, bastante viento y había bastante humedad". Comenta, pero, que en Mérida la carrera era por la mañana y la del sábado es por la tarde. Igualmente, explica que es de Córdoba: "Estoy acostumbrada a las altas temperaturas".