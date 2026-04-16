El Ibiza Rugby Club se cita con la élite amateur internacional

El Estadi Municipal Es Putxet vivirá este sábado una de las jornadas de rugby más importantes desde que se abrieron sus instalaciones el pasado mes de enero. El Ibiza Rugby Club ha organizado una jornada de rugby con el objetivo de impulsar el deporte en la isla. A las 13 horas tendrá lugar un encuentro de rugby femenino entre el equipo ibicenco y el Sant Josep Rugby Club, mientras que a las 14 horas comenzará el Seven balear -torneo de rugby 7 que reúne a tres equipos de Baleares, entre los que se incluye el Ibiza Rugby Club-. El plato fuerte llegará a las 15 horas con el partido amistoso que disputará el club ibicenco ante el Gloria Filiorum Patres (GFP) Rugby Club, en el que se encuentran los mejores jugadores amateur de la selección de Rumanía.

La delicada situación que atraviesa actualmente el rugby balear ha provocado que el grupo que entrena Ilie Vacar no haya disputado ningún choque desde el pasado 28 de febrero, cuando las lagartijas se impusieron por 3-34 al Menorca T.R.U.C., en el que fue el último partido de una Liga Balear que el Ibiza Rugby Club dominó de principio a fin.

Un mes y medio después, los ibicencos volverán a pisar el césped de Es Putxet para medirse ante el GFP Rugby Club, que agrupa a los mejores rugbistas amateur de Rumanía. El encuentro será un hito histórico en la isla, ya que el conjunto pitiuso nunca ha tenido la oportunidad de enfrentarse a un rival con tanto alcance internacional y que ya compitió el Mondial Rugby Amateur en Francia en 2023. «Es un test para ver el nivel de rugby que ahora tenemos en Ibiza ante un rival con un potencial al que nunca nos hemos enfrentado en los 25 años de historia del club», explica su técnico Ilie Vacar que, en esta ocasión defenderá el escudo del combinado rumano.

Un test de cara a la fase de ascenso

«Estamos contentos porque son equipos que vienen de fuera y queremos seguir atrayendo a más, ahora que tenemos campo», apunta Alexandre Doury, presidente del club, que espera poder disputar «más amistosos en verano» ante clubes que ya han escrito a la entidad para contemplar la posibilidad de jugar en la isla y disfrutar de su estancia.

Cartel de la jornada organizada por el Ibiza Rugby Club que tendrá lugar en Es Putxet / Ibiza Rugby Club

Una hora antes del gran partido que se celebrará ante el cuadro rumano, tendrá lugar el Seven Balear, torneo de Rugby 7 organizado conjuntamente por el Ibiza Rugby Club y la Federación Balear de Rugby (FBR) y cuya primera jornada de su primera edición se disputará en Es Putxet. La competición reunirá al conjunto ibicenco y a dos equipos mallorquines, el Shamrock Rugby Club y El Toro Rugby Club, con el objetivo de reactivar nuevamente el deporte en las islas tras la eliminación de la Copa Balear J.J. García -que se iba a disputar en marzo- por parte de la federación balear.

«Estos partidos nos ayudarán mucho para preparar el ascenso», señala Vacar de cara a la fase de ascenso que tendrá lugar durante el próximo mes de mayo. Sin embargo, el entrenador incide en la problemática que muchos jugadores presentan una vez que comienza la temporada turística y sus dificultades para cuadrar sus horarios: «Los chicos quieren jugar, pero me gustaría que los empresarios fueran algo más flexibles si tienen partido el día después».

El evento, además, dará comienzo con la celebración de un encuentro amistoso entre el Ibiza Rugby Club femenino y el Sant Josep Rugby Club femenino. Ambos son los únicos combinados de la isla que están formados por mujeres, por lo que también supondrá otro hito sin precedentes en Es Putxet. Si bien el rugby aún se encuentra en una fase de crecimiento paulatino, Doury es optimista con las categorías base: «Estos últimos meses están viniendo muchos chicos y chicas jóvenes tanto sub-14 como sub-16. Estamos muy contentos con la presencia de las chicas y contamos con unas diez desde que llegaron en enero», admite.

Todo está preparado para que Es Putxet acoja una nueva fiesta de rugby ibicenco en la que será una jornada histórica para el deporte en la isla y que reafirma el crecimiento y el interés que está experimentando en los últimos meses.