Formentera corona a los campeones de la Challenge Illes Balears de Carretera que ha recorrido Ibiza

Formentera acogió este pasado domingo la tercera y última prueba de la Challenge Illes Balears de Carretera B-Travel, poniendo el cierre a un certamen que anteriormente había pasado por Ibiza y Mallorca y que volvió a reunir a destacados ciclistas del panorama balear en un exigente final de competición. En la cita estuvieron presente grandes figuras como el reciente ganador de la Vuelta a Ibiza, Enrique Morcillo, y el ganador del Tour de Francia Óscar Pereiro.

La jornada, organizada por el Grup Esportiu Espalmador, se desarrolló en un espectacular escenario, aunque estuvo condicionada por una meteorología adversa que volvió a endurecer la carrera. La lluvia y las fuertes ráfagas de viento, provocadas por una borrasca que también ha marcado las anteriores pruebas del calendario, elevaron la exigencia de una cita que tuvo en la subida final a la Mola uno de sus momentos decisivos.

La prueba sirvió para definir la clasificación final de la Challenge, cuyos vencedores fueron Joan Riutort en Primera, Boris Creuheras en Segunda, Rafael García en Tercera y Pablo Fernández en Cadetes. De este modo, el certamen cerró una nueva edición confirmando su crecimiento y su capacidad para conectar las tres islas a través del ciclismo de carretera.

Miguel Riera, uno de los triunfadores del día

En la prueba de nivel 1, la victoria fue para Miguel Riera, seguido de Jaume Muñoz y Xicu Ferrer. En nivel 2, el triunfo correspondió a David Checa, con Boris Creuheras en segunda posición y José Cardona en la tercera plaza. En nivel 3, el vencedor fue Tiago Moreno, por delante de Martí Pastor y Miguel Ángel Forteza.

Por categorías, en élite se impuso Miguel Riera, acompañado en el podio por Xicu Ferrer y Enrique Morcillo. En sub23, el mejor fue Jaume Muñoz, con Elies Ros y Guillem Riutort completando las posiciones de honor. En júnior, Joan Riutort confirmó su gran papel con la victoria, seguido de Marc Mayol y David Mayol. En máster 30, el triunfo fue para Rodrigo Chaves, con Adrià Barceló segundo y Joan Batle tercero. En máster 40, Raúl Granados subió a lo más alto del podio, seguido de David Checa y Abdón Vich. En máster 50, José Cardona logró la victoria por delante de Ramón Ros.

En la categoría femenina, Mireia Escobar se llevó el triunfo, con Martina Tur en segunda posición y Francesca Rosa Marcus en la tercera. Entre los cadetes, el vencedor fue Alejandro Buzdea, seguido de Pablo Fernández y Miguel Ángel Vicens. En cadetes féminas, la primera plaza fue para Mireia Escobar, acompañada en el podio por Blanca Roncero y Jana Tur.

Los corredores de los niveles 1 y 2 afrontaron un recorrido total de 83 kilómetros, distribuidos en cinco vueltas a un circuito de 16,6 kilómetros, mientras que los participantes del nivel 3, junto a féminas y cadetes, completaron dos vueltas antes de encarar el ascenso definitivo de tres kilómetros hasta La Mola, ya convertido en uno de los puntos emblemáticos de esta prueba.

El evento contó además con una destacada representación institucional y deportiva tanto en la salida, con el habitual corte de cinta, como en la posterior ceremonia de entrega de premios. Entre los asistentes estuvieron el conseller d’Esports del Consell Insular de Formentera, Hugo Martínez; el presidente de la Federació de Ciclisme de les Illes Balears, Antoni Bauzá, y el presidente del Grup Esportiu Espalmador, Jesús Ferrer.

La cita de Formentera puso así el broche a una edición de la Challenge Illes Balears de Carretera que ha vuelto a dejar un alto nivel competitivo y una sólida apuesta por consolidar el ciclismo en ruta en el archipiélago balear.