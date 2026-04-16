El Club Náutico Ibiza abre 345 plazas para sus cursos de vela y kayak de mar este verano

El Club Náutico Ibiza ha abierto el plazo de inscripción para su temporada de vela y kayak de mar 2026, una oferta formativa que se desarrollará en su escuela de Talamanca entre el 22 de junio y el 28 de agosto y que volverá a convertir el litoral de la isla en un punto de referencia para la iniciación y el perfeccionamiento en los deportes náuticos.

A partir del 27 de abril, los interesados podrán reservar plaza en una programación pensada para acercar el mar a alumnos de distintas edades y niveles. En total, el club ofrecerá 25 cursos y un total de 345 plazas, en una propuesta que refuerza su apuesta por la promoción del deporte y la difusión de la cultura del mar en la isla.

La programación incluye cinco cursos de vela infantil dirigidos a niños de entre seis y 12 años, con capacidad para 150 alumnos. A ello se suman otros cinco cursos de vela ligera orientados a jóvenes de siete a 13 años, con 75 plazas disponibles.

La oferta se completa con nueve cursos semanales de kayak de mar, que se impartirán entre el 6 de julio y el 28 de agosto y estarán destinados a participantes de nueve a 16 años, con un total de 80 plazas. Además, el Club Náutico Ibiza organizará cuatro cursos de vela para adultos entre el 29 de junio y el 28 de agosto, dirigidos a mayores de 14 años y con 40 plazas disponibles.

Las actividades comenzarán el 22 de junio con los cursos de vela infantil y se prolongarán durante todo el verano, consolidando esta escuela de Talamanca como una de las propuestas náuticas más destacadas de Ibiza en la época estival.

Con esta nueva edición, el Club Náutico Ibiza vuelve a poner el foco en la enseñanza y la divulgación de los deportes de mar, ofreciendo una alternativa de ocio activo y formativo para residentes y visitantes que quieran iniciarse o seguir avanzando en disciplinas ligadas al entorno marítimo.