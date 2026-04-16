ADDIF recorrerá Ibiza con diez jornadas de deporte inclusivo en la séptima edición del Circuit Inclusiu Illa d’Eivissa

La Asociación de Deporte Adaptado de Ibiza y Formentera (Addif) impulsará durante todo el año la VII edición del Circuit Inclusiu Illa d’Eivissa, una propuesta ya consolidada en la isla que volverá a llevar el deporte inclusivo a los cinco municipios a través de diez jornadas organizadas en colaboración con clubes locales.

El programa, que cuenta con el apoyo del Consell de Ibiza, se desarrollará entre los meses de abril y noviembre y tiene como principal objetivo crear espacios de encuentro entre personas con y sin discapacidad mediante la práctica deportiva compartida. La iniciativa apuesta por entrenamientos, uso de instalaciones y dinámicas de juego en igualdad, favoreciendo así una inclusión real y natural dentro del ámbito deportivo.

La programación de esta séptima edición abarcará distintas disciplinas, entre ellas balonmano, baloncesto, fútbol sala, escalada, judo, natación, atletismo, gimnasia rítmica, fútbol y tenis de mesa. De este modo, los participantes podrán conocer nuevas modalidades, compartir experiencias y formar parte activa de la vida deportiva insular.

Más de 400 participaciones el año pasado

El proyecto comenzó su andadura en 2022 y, desde entonces, ha experimentado un crecimiento constante. En 2025, el circuito alcanzó más de 400 participaciones acumuladas a lo largo de las distintas jornadas, además de reunir a 75 personas en la actividad final de clausura, en la que también participaron familiares y acompañantes.

Desde la organización destacan que el valor de esta propuesta no se mide solo en cifras, sino también en el impacto social que genera edición tras edición. El Circuit Inclusiu Illa d’Eivissa se ha consolidado como un espacio de referencia dentro del deporte inclusivo en Ibiza, fortaleciendo la relación entre ADDIF y los clubes colaboradores y ayudando a transformar la mirada social sobre la discapacidad.

Con esta nueva edición, Addif refuerza un modelo basado en la práctica compartida del deporte como herramienta para construir comunidad, convivencia e inclusión. Una iniciativa que sigue creciendo gracias a la implicación de clubes, familias, profesionales y al respaldo institucional.