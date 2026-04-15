Participación récord en el II Torneo Internacional ITF MT100 Ibiza

El Ibiza Club de Campo clausuró el pasado 12 de abril el II Torneo Internacional de Tenis ITF MT100 Ibiza 2026 con una multitudinaria entrega de trofeos que puso fin a una intensa semana de competición enmarcada dentro del circuito ITF Master Tour.

El torneo ha vuelto a confirmar su crecimiento con una participación total de 156 jugadores, distribuidos en categorías individuales —tanto masculinas como femeninas— y en dobles masculinos y mixtos. Además del componente deportivo, el evento ha contribuido a dinamizar la isla con actividades paralelas como propuestas gastronómicas y visitas turísticas, consolidando su atractivo más allá de la competición.

En el plano deportivo, destacaron los triunfos de Destinas Shengova (+30 femenino), María Eugenia Abrate (+50 femenino) y Mata Ayoub (+60 femenino) en categoría individual femenina. En el cuadro masculino, se impusieron Sergio Castellón (+30), Brad Terise (+35), Pere Tarrés (+40), Damien Connelly (+45), Fabrizio Pannachioli (+50), Marco Scotti (+55) y José Sabater (+60), José Luis Blanco (+65), Ramón López (+70) y Jerónimo Arroyo (+70), en una competición marcada por la igualdad y el alto nivel.

Varias finales se reajustan por la lluvia

En dobles, sobresalieron las victorias de Alex Cardona y Alejandro Benet (+30), Sebastian Camusso y Xavier Flaquer (+40), Gerhard Guse y Sebastián Baigorria (+50), José Carlos Bonet junto a Abelardo Oleano (+60), Carlos Luis Franch y José Antonio Alba (+65), Francisco Torres y Pere Tarrés (+70), y Jerónimo Arroyo y Joan Marí (+75) mientras que en dobles mixtos el título fue para Xavi Flaquer y Simonetta Privitera.

Las condiciones meteorológicas adversas obligaron a reorganizar el calendario, adelantando varias finales al sábado, mientras que el domingo se disputaron los encuentros pendientes. A pesar de ello, el torneo se desarrolló con éxito y dejó un notable nivel deportivo, con participación de jugadores procedentes de Baleares, distintos puntos de España y una amplia representación internacional, tanto europea como extracomunitaria.

El acto de clausura estuvo presidido por el presidente de Veteranos de la Real Federación Española de Tenis, Antonio Ferragut, y el presidente de la Federación de Tenis de las Islas Baleares, Abelardo Oleano. Durante la entrega de premios, tanto participantes como asistentes destacaron la excelente organización del Ibiza Club de Campo y el ambiente deportivo vivido durante toda la semana.

La directiva del Ibiza Club de Campo ha valorado muy positivamente esta segunda edición y ya trabaja con la vista puesta en el futuro, con el objetivo de seguir organizando eventos de este nivel e incluso elevar la categoría del torneo en el circuito internacional. Asimismo, ha agradecido el apoyo de instituciones y patrocinadores, entre ellos el Consell de Ibiza, el Ayuntamiento de Sant Josep y FECOEV, cuyo respaldo ha sido clave para el desarrollo del campeonato.