El CN Portus brilla en el XXXIX Trofeo Ciutat d’Eivissa

El Club Natación Portus completó una sobresaliente actuación este pasado fin de semana en la trigésimo novena edición del Trofeo Ciutat d’Eivissa, donde logró un balance de 11 medallas individuales, cinco podios en pruebas de relevos y un reconocimiento especial al rendimiento individual.

La gran protagonista del grupo fue Sofía María Juan, de categoría infantil, que se adjudicó el trofeo de plata gracias a la suma de puntos obtenida en sus pruebas. Además, firmó una brillante actuación en el plano individual al colgarse tres medallas de oro en 100 metros libre, 100 espalda y 100 mariposa, además de una plata en 100 braza.

También destacó de forma notable Lluc Cardona, igualmente en categoría infantil, al proclamarse campeón en 100 espalda y 100 braza, y sumar además dos platas en 100 libre y 100 mariposa. La cosecha individual del Portus se completó con la plata de Iara Canalejo en 100 espalda, la plata de Maria Hernández en 100 braza, el bronce de Gerard Prats en 100 espalda y el bronce de Paula Giménez en 50 espalda.

A estos resultados se sumó una destacada participación en las pruebas por equipos. El club obtuvo la medalla de plata en el relevo femenino de 4x50 estilos y tres bronces en 4x50 libre masculino, 4x50 libre femenino y 4x50 estilos masculino, además de otro tercer puesto en una prueba de 4x50 estilos femenino. Con este rendimiento, el Club Natación Portus cerró su participación en el Trofeo Ciutat d’Eivissa dejando constancia de su potencial competitivo y del buen momento de forma de sus nadadores en las distintas categorías.