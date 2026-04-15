Los arqueros de Ibiza se exhiben en Madrid con seis podios en el Gran Premio Promesas Iberdrola

Los jóvenes arqueros de Ibiza y Formentera protagonizaron una brillante actuación en el I Gran Premio Promesas Iberdrola Junior, Cadete y Menores de 14 años 2026, disputado los días 11 y 12 de abril en Madrid bajo la organización de la Real Federación Española de Tiro con Arco. La expedición pitiusa regresó de la capital con un balance sobresaliente, marcado por seis podios y numerosas clasificaciones destacadas en distintas categorías.

Entre los nombres propios del fin de semana destacó Hugo Alejandro Manrique, del Club de tir amb arc Formentera, que logró la segunda posición en Recurvo U15 Hombre. En esa misma categoría, Pau Altadill, de S’Arc d’Eivissa, completó el podio con un meritorio tercer puesto, mientras que Víctor López, también de Formentera, finalizó en una destacada séptima plaza. La cantera femenina también dejó excelentes resultados. En Recurvo U15 Mujer, Emma Moya, de S’Arc d’Eivissa, se colgó la medalla de plata, mientras que María Valente Ribas, del Club de tir amb arc Es Cubells, cerró el podio con la tercera posición.

Otra de las categorías con mayor protagonismo pitiuso fue Recurvo U18 Hombre. Aitor Ramiro, de S’Arc d’Eivissa, firmó una brillante segunda plaza, seguido muy de cerca por Jason Antonio Ferrer, de Es Cubells, que terminó tercero. Además, Eduardo Santolaria, también del club ibicenco, se quedó a las puertas del podio con una meritoria cuarta posición en una de las pruebas más competitivas del campeonato.

Paula Hidalgo y Pilar Pascual también se subieron al podio

En Compuesto U21 Mujer, Paula Hidalgo, del Club de tir amb arc Es Cubells, volvió a confirmar su proyección nacional con una sensacional segunda posición. Por su parte, Pilar Pascual, de S’Arc d’Eivissa, sumó un nuevo metal para la delegación pitiusa al acabar tercera en Recurvo U21 Mujer.

Más allá de los podios, la representación de Ibiza y Formentera también dejó una amplia nómina de resultados destacados. En Recurvo U18 Hombre, Gabriel Valente fue octavo y Mateu Ribas, duodécimo, ambos de Es Cubells, mientras que Simó Ribas terminó en el puesto 39 y Alessandro Leone fue 40º. En Recurvo U18 Mujer, Ainhoa Retamal concluyó en la 27ª posición y Adrianna García en la 30ª. En Compuesto U18 Hombre, Raúl Rubio logró un notable noveno puesto. Ya en Recurvo U21 Hombre, Chakir Boulkheir acabó 12º, Tashi Neo Samper fue 18º y Ahmed El Bouzrati finalizó en la 19ª plaza.

El campeonato también sirvió para visibilizar el trabajo conjunto que se desarrolla en las islas en torno al tiro con arco. Varios de los participantes forman parte del Programa de Seguimiento del Consell Insular, mientras que otros integran el Centro de Tecnificación de las Islas Baleares, una muestra del impulso coordinado entre clubes e instituciones para potenciar el crecimiento de esta disciplina.

La competición volvió a poner de relieve el gran momento que atraviesa el tiro con arco en las Pitiusas, con deportistas de S’Arc d’Eivissa, Es Cubells y Formentera situados entre los mejores del panorama nacional en categorías de formación. El rendimiento ofrecido en Madrid confirma así la solidez de la cantera pitiusa y el buen trabajo de base que vienen realizando los clubes de Ibiza y Formentera. Con podios, altas puntuaciones y presencia constante en las posiciones de cabeza, el tiro con arco pitiuso sigue dando pasos firmes y consolidándose como una referencia emergente en el ámbito nacional.