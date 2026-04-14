La vela balear se reivindica en la Liga Iberdrola femenina con presencia de Ibiza

El equipo femenino del Club Náutico Ibiza ha iniciado su participación en la Liga Iberdrola de Vela Femenina 2026, el principal circuito nacional de vela femenina, reafirmando su presencia entre la élite estatal tras la disputa de la primera prueba celebrada en Getxo (Vizcaya). La tripulación ibicenca, que compite bajo el nombre de 'Ses Margalides', finalizó en décima posición tras dos jornadas de competición en aguas del Abra interior, en una regata de alto nivel que reunió a diez equipos procedentes de diferentes comunidades autónomas.

El equipo balear, formado por Maura Ramón, Agnès Torres, Elisenda Torres, Esther Terrasa (representando al CNI), y Caty Havenga (adscrita al Real Club Náutico Palma), competirá en formato monotipos Tom 28, bajo el sistema round-robin (todos contra todos), característico de la Liga Iberdrola.

Evolución positiva y parciales destacados

A lo largo de las mangas disputadas en Getxo, el cuadro balear mostró una progresión constante frente a algunas de las mejores tripulaciones femeninas del panorama nacional. Su mejor resultado fue un tercer puesto en una de las pruebas, además de lograr dos cuartas posiciones, evidenciando su competitividad en una flota muy exigente. La Liga Iberdrola–Campeonato de España de Vela Femenina está organizada por la Real Federación Española de Vela junto a diferentes clubes náuticos del país, y se disputa en formato de liga con cuatro pruebas clasificatorias y una gran final.

Tras la cita inaugural en Getxo, el calendario continuará el 18 y 19 de abril en Calpe, seguido de la prueba del 16 y 17 de mayo en el Club Náutico Arenal (Mallorca), lo que supondrá una cita "especialmente relevante" para la flota balear. Posteriormente, el circuito viajará a Galicia en septiembre y culminará con la final en octubre en Altea. Las regatas se disputan en embarcaciones monotipo proporcionadas por la organización, con tripulaciones exclusivamente femeninas de hasta cinco regatistas, lo que garantiza la "igualdad competitiva" y que pone el foco en la táctica y el trabajo en equipo.

Compromiso con la vela femenina en Baleares

La participación del Club Náutico Ibiza en este circuito refuerza el "compromiso de la entidad con el impulso de la vela femenina y la proyección de deportistas baleares en competiciones de ámbito nacional". Con este inicio de temporada, el equipo ibicenco afronta "con ambición" las próximas pruebas del calendario, con el objetivo de "seguir mejorando" sus resultados y consolidarse entre los mejores equipos del país.