El Santa Eulària Ibiza Marathon ultima su dispositivo global de coordinación y seguridad en el Consell de Ibiza

El Santa Eulària Ibiza Marathon ha celebrado este martes en el Consell de Ibiza la reunión global de coordinación y seguridad, un encuentro clave en la recta final de los preparativos de la novena edición, que se celebrará el próximo 18 de abril. En esta sesión han participado todos los agentes implicados en el desarrollo del evento, con el objetivo de garantizar el correcto funcionamiento de la prueba y la máxima seguridad para corredores, acompañantes y ciudadanía.

Durante la reunión se han revisado de manera detallada los principales aspectos operativos del evento, poniendo especial atención en el dispositivo de seguridad, los planes de movilidad y los cortes de tráfico previstos, así como la coordinación de los servicios de emergencias y sanitarios. Todo ello con el propósito de asegurar una experiencia fluida tanto para los participantes como para los residentes de la isla.

En este sentido, la organización recuerda que toda la información relativa a los cortes de carretera, horarios y afectaciones al tráfico se encuentra ya disponible en la web oficial del evento, con el objetivo de facilitar la planificación de desplazamientos tanto a participantes como a vecinos y visitantes durante el fin de semana. El encuentro ha servido también para reforzar la colaboración entre instituciones y cuerpos implicados, destacando el papel fundamental del Consell de Ibiza, los ayuntamientos, fuerzas de seguridad, Protección Civil, servicios médicos y el equipo organizador. Una coordinación que resulta esencial en un evento que reunirá a miles de corredores procedentes de todo el mundo.

A pocos días de la celebración del Santa Eulària Ibiza Marathon, la organización encara ya los últimos ajustes con la confianza de haber consolidado un dispositivo sólido y preparado para acoger una edición que volverá a situar a Ibiza en el mapa internacional del running.

Un fin de semana que va más allá de la carrera

El evento arrancará el viernes con la apertura de la Feria del Corredor, punto de encuentro para participantes y acompañantes, donde también se desarrollarán distintas activaciones previas, como la sesión de entrenamiento con Dani Mateo. El sábado por la mañana será el turno del Santa Eulària Kids Run Caixabank, una prueba pensada para los más pequeños que combina deporte, diversión y valores.

Ya por la tarde llegará el momento central del fin de semana con la salida de las tres distancias —42K, 22K y 12K— en un formato único al atardecer, que recorrerá algunos de los enclaves más emblemáticos de la isla hasta alcanzar la meta en Santa Eulalia. La experiencia del Santa Eulària Ibiza Marathon no terminará en la línea de llegada. Como es tradición, el evento se cerrará con la fiesta 'Run and Feel', con tres espacios diferenciados —Teatro Pereyra, Keeper y Las Dalias— donde corredores y acompañantes podrán celebrar la experiencia vivida en un ambiente que combina deporte, música y estilo de vida.