Fútbol
Sant Antoni condena los incidentes del partido de fútbol Luchador-PE Sant Jordi
El Consistorio califica de "inadmisibles" los hehcos y recuerda que las instalaciones deportivas deben ser espacios seguros
El Ayuntamiento de Sant Antoni ha mostrado su rechazo a los graves incidentes ocurridos el pasado domingo durante el encuentro de Liga Regional entre el Luchador y la PE Sant Jordi, disputado en el campo municipal de la localidad en el que el segundo entrenador del Luchador lanzó una botella que acabó dándole al juez de línea. A través de un comunicado, la institución ha lamentado unos hechos que califica de “absolutamente inadmisibles” y que, subraya, “van en contra de los valores fundamentales del deporte”, como el respeto, la convivencia, el juego limpio y la deportividad.
El Consistorio ha recordado que las instalaciones deportivas municipales deben ser “espacios seguros, de encuentro y formación”, especialmente para los más jóvenes, y nunca escenarios en los que tengan cabida comportamientos violentos. En este sentido, el Ayuntamiento ha insistido en la necesidad de mantener el respeto hacia el equipo arbitral y entre todos los participantes en cualquier evento deportivo, en un mensaje que llega tras lo sucedido en el encuentro del pasado fin de semana.
Asimismo, ha hecho un llamamiento a todos los actores implicados en el deporte (clubes, deportistas, cuerpos técnicos, familiares y aficionados) para sumar esfuerzos en la erradicación de cualquier forma de violencia y contribuir a generar un entorno basado en el respeto. El Ayuntamiento de Sant Antoni ha reiterado que seguirá colaborando con las entidades deportivas del municipio con el objetivo de prevenir este tipo de situaciones y reforzar los valores positivos asociados a la práctica deportiva
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