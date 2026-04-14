El Club de Judo Sant Jordi compite en la Supercopa de España de Tomelloso

El pasado viernes, una expedición del Club de Judo Sant Jordi, formada por dos técnicos y cinco deportistas, se desplazó hasta Tomelloso para disputar la primera competición nacional del circuito de Copas de España en categoría junior. El evento, la Supercopa de España de Tomelloso 'Memorial Eugenio Benito', reunió en el Pabellón Ciudad Deportiva Tomelloso a cerca de 300 deportistas llegados desde todas las comunidades autónomas, además de judokas internacionales procedentes de países como Portugal.

En la categoría de -73 kg, Aarón Planells comenzó su participación con una victoria en primera ronda frente al aragonés Mario Vilarmau. Posteriormente cayó en segunda ronda ante el madrileño David Sánchez, que acabaría proclamándose campeón de la categoría. Ya en la repesca, Planells logró imponerse en su primer combate al andaluz Alejandro Aguilera, pero no pudo superar en la siguiente ronda al murciano Dorian Campos, poniendo así fin a una actuación "muy competitiva". En -66 kg, el Club de Judo Sant Jordi contó con la participación de Álvaro Menéndez y Alessandro Angelone. García arrancó con una victoria en primera ronda ante el castellano-manchego Álex Pérez, antes de ceder en el siguiente combate frente al extremeño Javier Pacheco. Por su parte, Angelone no pudo superar su primer enfrentamiento, cayendo ante el madrileño Rodrigo Prieto.

Ya en el turno de tarde se celebró la Supercopa de España de Veteranos, tercera cita del calendario nacional en esta categoría, en la que se dieron cita más de 120 judokas de toda España, además de participantes internacionales de Francia. En la categoría M5 -81 kg, Antonio Juan Ribas no pudo avanzar en el cuadro tras caer en primera ronda frente al madrileño Jesús Martín. En la repesca, el judoka del Club de Judo Sant Jordi volvió a competir con entrega, aunque terminó cediendo ante el andaluz Juan Manuel Gutiérrez.

La mejor actuación para el club llegó de la mano de Víctor Canseco, que logró la medalla de plata en la categoría M2 +100 kg. El judoka ibicenco comenzó con victoria frente al gallego Alejandro Sanmartín, pero no pudo mantener esa dinámica ante el mismo rival en los dos siguientes combates, condicionados por unos problemas físicos que le impidieron rendir al cien por cien. Con esta participación, el Club de Judo Sant Jordi continúa "sumando experiencia y presencia en competiciones del máximo nivel nacional", manteniéndose como una referencia del judo balear también en el ámbito estatal.