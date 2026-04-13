El Santa Eulària Ibiza Marathon presenta su elenco de atletas de elite

Este sábado el Santa Eulària Ibiza Marathon celebra su día grande con la novena edición del evento deportivo más multitudinario de la isla. La cifra de atletas que correrán alguna de las tres distancias del programa supera las 6.500, entre ellos algunos corredores de altísimo nivel que pelearán por las posiciones del podio en el 42K, el 22K o el 12K.

La distancia reina, el maratón, contará con su vigente campeón, Samson Keiyo. El año pasado, el keniano "demostró su talento" y logró marcar un tiempo de 2:19:58, venciendo a todo un ex plusmarquista mundial de maratón como Denis Kimetto. En esta ocasión, Keiyo llega "con más ambición", y además de sumar su segundo triunfo en la isla quiere "asaltar el récord de la carrera", en posesión de Eliud Kibet desde el año 2019 con 2:14:30. Un reto mayúsculo. Otro de los aspirantes a llevarse el triunfo es su compatriota Paul Kipkuri Chirchir.

Mientras, la distancia de 22K "promete espectáculo" con la presencia de dos de los mejores fondistas nacionales. En la categoría masculina un año más el soriano Dani Mateo tratará de llevarse la victoria. Olímpico con la Selección Española de maratón y embajador del evento, es un "enamorado de la isla" y en su calendario anual competitivo "nunca falta Ibiza". Además, el viernes dirigirá un easy run a modo de activación para todos los participantes que deseen unirse. Como principal rival, Mateo tendrá al atleta madrileño Borja Yllera, una de las "grandes revelaciones" de la temporada. Y es que con tan solo 18 años, Yllera logró bajar de las dos horas y media en el Maratón de Sevilla, un "hito histórico" en el atletismo español que le afianza como una de las "firmes promesas" de este deporte.

Las favoritas de la categoría femenina

En la categoría femenina, se presume un duelo interesantísimo entre las dos grandes favoritas: Fatima Azzahraa Ouhaddou y Yésica Más. La atleta de origen marroquí llega como flamante campeona de España de Media Maratón en ruta tras su victoria en Mérida este domingo. Ya lo fue en 2025 y sin duda tiene la medida tomada a esta distancia. Además, la pasada temporada logró dos éxitos de alcance internacional con sendos oros –uno individual y otro por equipos– en la distancia maratón del Campeonato de Europa de Bélgica.

Por su parte Yésica Más, campeona de España de maratón en 2022, llega también en un estado de forma "excelente", como demostró este domingo ganando en la Media Maratón de Almería. Vencedora del 22K del Santa Eulària Ibiza Marathon en los años 2025 y 2024, buscará su tercera victoria consecutiva en este escenario. En la distancia de 12K el gran atractivo en la categoría femenina y favorita absoluta es Lidia Campo, actual subcampeona de España de medio maratón y especialista en carreras de 10 kilómetros. Mientras, Adrián Guirado, plusmarquista en la categoría masculina, tratará de defender su reinado y adjudicarse otro triunfo en su casa y ante su gente.

Además de atraer cada año a más participantes y crecer en volumen de corredores, el Santa Eulària Ibiza Marathon también consolida su atractivo para los atletas de mayor nivel. El espectáculo durante la jornada del sábado estará asegurado con la presencia de estos grandes nombres del atletismo nacional e internacional.