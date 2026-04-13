Las nadadoras de Ibiza Maribel Marí y Natalia Deris firman una gran actuación en el Nacional Feddi

Las nadadoras ibicencas Maribel Marí y Natalia Deris, del Club ADDIF, regresaron de Vitoria con resultados destacados tras su participación en el Campeonato de España Feddi, confirmando el buen momento que atraviesan ambas deportistas. Su presencia en la cita nacional ya era, de por sí, un logro. Las dos tuvieron que alcanzar previamente las exigentes marcas mínimas, un requisito que refleja el "trabajo y la constancia" que hay detrás de su clasificación.

Ya en competición, Maribel Marí firmó una actuación sólida al situarse entre las 15 mejores nadadoras del país en tres pruebas: 50 metros libre, 100 metros libre y 50 metros braza, compitiendo a gran nivel en un campeonato de máxima exigencia. Por su parte, Natalia Deris volvió a demostrar su potencial en la categoría máster +35, donde logró subirse al podio en dos ocasiones. La ibicenca se colgó la medalla de oro en los 50 metros braza y la plata en los 100 metros braza, confirmando su excelente rendimiento en la especialidad.

Unos resultados que ponen en valor no solo el nivel de las deportistas, sino también el trabajo que se realiza desde el Club Addif. En ese proceso ha sido clave la labor de sus entrenadores, Marc Roig y Estela Noguera, que han acompañado a ambas nadadoras en su preparación diaria. Una actuación que refuerza el crecimiento del deporte adaptado en la isla y que vuelve a situar a Ibiza en el mapa de la natación nacional.