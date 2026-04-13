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Gimnasia rítmica adaptada

La gimnasta de Ibiza Aira Hernández repite corona en el Campeonato de España

La jóven deportista del Es Vedrà, de solo 9 años, se proclama campeona nacional sub-11 y confirma su enorme proyección

Imagen de Aira Hernández al proclamarse campeona de España

Imagen de Aira Hernández al proclamarse campeona de España / Club Deportivo Es Vedrà

Jesús Rodríguez

Jesús Rodríguez

Ibiza

Hay historias que no entienden de edad. Y la de Aira Hernández es una de ellas. La joven gimnasta ibicenca, del Club Deportivo Es Vedrà, volvió a hacer historia este domingo en Pamplona al proclamarse campeona de España de gimnasia rítmica adaptada por segundo año consecutivo.

Con solo 9 años y representando a Baleares, Hernández revalidó el título en la categoría sub-11, confirmando lo que ya es una realidad: su nombre empieza a sonar con fuerza en el panorama nacional.

Sobre el tapiz, la ibicenca volvió a "dejar huella". Su ejercicio, interpretado al ritmo de la música de Campanilla, fue una "mezcla de sensibilidad, precisión y talento" que no solo "convenció al jurado", sino que "también emocionó al público presente". Detrás de cada movimiento, horas de trabajo, constancia y una ilusión que se transmite en cada actuación.

Pero más allá de la medalla, el logro de la ibicenca va mucho más allá del resultado. Es la confirmación de que el esfuerzo tiene recompensa y de que el deporte adaptado sigue rompiendo barreras. Porque lo suyo no es solo ganar, es demostrar que no hay límites cuando hay pasión y compromiso.

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El Club Deportivo Es Vedrà, donde se ha formado, vuelve a situarse como uno de los grandes referentes a nivel nacional en la promoción del deporte inclusivo, apostando por el desarrollo de jóvenes talentos y acompañándolos en su crecimiento.

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