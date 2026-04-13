Álex Prats arranca el Campeonato de España de motos de agua con autoridad en San Roque

El piloto ibicenco Álex Prats Palau ha comenzado la temporada a lo grande. El pitiuso se impuso este fin de semana en la prueba inaugural del Campeonato de España de motos de agua, disputada en San Roque, en la Playa de Torreguadiaro, firmando un arranque de curso que confirma sus aspiraciones. Prats compitió en dos categorías, Runabout GP2 y Runabout GP4, dejando claro desde el primer momento que está "preparado para pelear por todo".

Fue en GP4 donde el ibicenco brilló con luz propia. Dominó de principio a fin: logró la pole position y se llevó las tres mangas disputadas, completando una actuación "impecable" que le permite situarse como líder de la clasificación general con 75 puntos. Una ventaja sólida sobre sus rivales, ya que el segundo clasificado sumó 60 puntos y el tercero se quedó en 42. En la categoría GP2, sin embargo, la fortuna no estuvo de su lado. Diversos problemas mecánicos lastraron su rendimiento durante toda la competición, aunque el piloto ibicenco supo sobreponerse a las dificultades para firmar una meritoria cuarta posición, dejando además buenas sensaciones sobre la moto.

Más allá de los resultados, el inicio de campeonato refuerza la candidatura de Prats, que vuelve a posicionarse como uno de los nombres a seguir en el panorama nacional. El propio piloto se mostró satisfecho tras la prueba: "Estoy muy contento con el inicio del campeonato. Ahora toca seguir entrenando duro para afrontar la temporada con garantías y mantenernos arriba tanto a nivel nacional como internacional". Un primer paso firme en una temporada en la que el ibicenco aspira a consolidarse "entre los mejores".