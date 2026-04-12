El Trasmapi se queda sin premio tras hundirse en la segunda parte ante el Puerto Sagunto

El Trasmapi perdió con honores en casa del Puerto Sagunto, uno de los colosos de la categoría. A pesar de caer por 29-24, los ibicencos se mostraron muy competitivos e incluso se marcharon al descanso con una renta de tres goles a favor. Sin embargo, la ineficacia anotadora en el segundo tiempo, sumada al buen hacer de los locales, les privó de lograr al menos un punto en su visita a tierras valencianas.

Los primeros compases del duelo estuvieron muy reñidos, con dos contrincantes muy igualados sobre la pista del pabellón municipal de Puerto de Sagunto. Eso sí, eran los valencianos quienes se mostraban un poco más eficaces y letales de cara a portería y, con ello, se imponían por la mínima en los primeros parciales del encuentro, correspondiente a la vigésima sexta jornada liguera de División de Honor Plata.

Así, Puerto Sagunto, tras un intenso toma y daca, llegó al primer parcial con un resultado favorable de 3-2. La distancia era mínima y el conjunto dirigido por Eugenio Tilves no daba su brazo a torcer ante uno de los colosos de la competición. De hecho, alcanzó el minuto 10 con solo un gol de desventaja respecto al equipo local.

Con el paso de los minutos, los locales lograron tomar algo de oxígeno al abrir una brecha de tres goles sobre los isleños. Sin embargo, estos seguían muy concentrados en el partido y, tras aprovechar una serie de exclusiones, lograron igualar la contienda en el minuto 22 gracias a un gol de Karlos Rubio tras una buena jugada individual.

El Trasmapi se marchó al descanso con un resultado favorable de 12-15

Con el 11-11, Tilves solicitó un tiempo muerto que, a juzgar por lo que ocurrió posteriormente, fue una gran decisión. Así, tras la reanudación, el Trasmapi se puso por delante en el marcador gracias a una diana de Daniel Bernárdez, que anotó con algo de fortuna.

La remontada provisional de los pitiusos fue un jarro de agua helada para los saguntinos, que se mostraban un tanto groguis. Esta situación la aprovecharon a la perfección los pupilos de Tilves para hacer daño a su rival. Tanto es así que el conjunto taranja, que realizó un buen trabajo defensivo y supo aprovechar sus ocasiones, no quitó el pie del acelerador. Con ello, se marchó al descanso con un resultado favorable de 12-15.

Gran parte de la renta de tres goles que logró el Trasmapi en la primera parte fue gracias a Jorge Broto, quien realizó varias intervenciones de mérito, y a Mauricio Basualdo, que, después de salir del banquillo, agitó el encuentro con varias dianas.

Tras el paso por vestuarios, el Puerto Sagunto reaccionó, se puso las pilas y fue con todo en busca de la remontada. En este sentido, los locales firmaron un parcial favorable de 2-0 en el arranque del segundo acto.

El Trasmapi no comenzó la segunda mitad con buen pie, ya que, al margen de encajar goles, se mostraba ineficaz en fase ofensiva. Santiago Canepa falló un lanzamiento que se estrelló en el travesaño y, poco después, Rubio tuvo una oportunidad de oro para frenar la reacción de los locales, aunque se topó con una gran intervención del portero rival.

El Puerto Sagunto venía avisando y, al final, en el minuto 37, confirmó su remontada provisional. Ahora eran los ibicencos quienes estaban groguis y negados de cara a la meta rival, ya que tardaron seis minutos de la segunda mitad en volver a ver portería.

Ahora eran los rojiblancos quienes aprovechaban el mal momento del Trasmapi para abrir brecha en el marcador y mostrarse muy seguros. En este contexto, una vez culminaron la remontada, fueron a más y llegaron a disponer de una renta de cuatro goles a favor. Con esa cómoda distancia, aunque no definitiva, Puerto Sagunto fue capaz de administrarla, ya que durante buena parte del segundo tiempo se mantuvo con tres o cuatro goles de ventaja.

Con un resultado de 25-22, el partido entró en sus últimos cinco minutos. Sin nada que perder, los isleños fueron valientes y apostaron por una estrategia arriesgada para intentar remontar el duelo. Con Broto como portero jugador, buscaron el milagro, pero el plan no salió según lo previsto, ya que el Trasmapi no logró marcar y Puerto Sagunto, aprovechando la portería vacía, sentenció el encuentro con tres goles prácticamente consecutivos.

Al final, el Trasmapi perdió por 29-24. Eso sí, lo hizo con honores y plantando cara hasta el final, aunque el parcial en contra de 17-9 del segundo tiempo les imposibilitó puntuar.

Con esta derrota, sumada a la victoria del Anaitasuna ante el Barça Atlètic, el Trasmapi concluye la vigésima sexta jornada como sexto clasificado, a dos puntos de la promoción de ascenso a la Liga ASOBAL.