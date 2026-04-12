El Inter Ibiza sigue en la pelea por los 'play offs' y la Peña Deportiva empata ante el líder

La jornada dominical de los equipos pitiusos en el Grupo 11 de Tercera RFEF ha dejado buenas sensaciones tras el triunfo de la SD Portmany el pasado sábado. El Inter Ibiza mantiene su idilio con la victoria después de llevarse los tres puntos ante el CE Mercadal (0-1). La Peña Deportiva, por su parte, logró un valioso empate (2-2) ante el equipo más fuerte de la categoría, el Mallorca B, y la SD Formentera se marchó de Binissalem con un 1-1 tras haberse quedado con un jugador menos durante 70 minutos.

Sin duda, la alegría de la jornada se vivió en tierras menorquinas. El Inter Ibiza logró imponerse al CE Mercadal en un encuentro que no se decidió hasta los últimos minutos. En concreto, no fue hasta el minuto 86 cuando Toni Riera adelantó a los interistas para colocar el definitivo 0-1 y mantener el sueño de los play offs más vivo que nunca.

El Municipal de Santa Eulalia estuvo cerca de disfrutar de un triunfo de los suyos ante el Mallorca B durante la mañana de este domingo. Mubarak Alhassan adelantó a la Peña transcurridos siete minutos de partido, poco antes de que Aimar Peña igualara la contienda en el bando mallorquín. Vera adelantaría nuevamente a los blanquillos antes del descanso, pero no sería suficiente. Albert Rubio terminaría empatando el duelo a falta de tan solo diez minutos para el final y truncaría las opciones de los santaeulalienses de ganar un enfrentamiento que habría sido de gran valor dada la jerarquía de los bermellones en la categoría.

Finalmente, la SD Formentera no consiguió prolongar la racha de cinco victorias consecutivas y empató a uno en el feudo del Binissalem. Los de Maikel Romero lograron adelantarse en el marcador por medio de Rinaldi pese a contar con un jugador menos tras la expulsión del cancerbero Charlie Pérez. El tanto, sin embargo, no fue suficiente para ganar un duelo que terminaría igualando Sergi Oliver en el 72 y que frena el ascenso fulgurante de los formenterenses hacia posiciones de ascenso.