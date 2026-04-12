El ibicenco Lucas Guasch Torres, séptimo en el Campeonato de España de Pesca de Roca de Ibiza

El ibicenco Lucas Guasch Torres fue uno de los pocos representantes locales en la decimosexta edición del Campeonato de España de Pesca de Roca, celebrada este año en Santa Eulària. El experimentado deportista completó una destacada actuación en una prueba muy exigente y concluyó séptimo en la clasificación general con 25 puntos, a 12 del podio.

Un total de 47 deportistas procedentes de nueve comunidades autónomas participaron en el campeonato, celebrado el viernes 10 y el sábado 11 de abril. Entre cerca de medio centenar de participantes llegados de distintos puntos del país, Murcia fue la gran dominadora de la competición, ya que el título individual fue para José García con nueve puntos.

El éxito murciano no se limitó al primer puesto. José María Paredes, también representante de la Federación de Murcia, se hizo con la plata, mientras que el asturiano Rodrigo Villabrille completó el podio en tercera posición.

En la clasificación por selecciones, la Federación de Murcia dominó con claridad y apenas encontró oposición durante el campeonato. El combinado murciano terminó con 44 puntos, nueve menos que la Federación Asturiana de Pesca y Casting, segunda clasificada, una ventaja considerable en una competición de tanto nivel.

La tercera plaza fue para la Federación de Pesca de la Comunidad Valenciana, que sumó 61 puntos.

La Federación Balear de Pesca, cuarta en la clasificación por equipos

También sobresalió la actuación de la Federación Balear de Pesca, que acabó en una meritoria cuarta posición. El equipo formado por Francisca Blasco Martín, el ya mencionado ibicenco Lucas Guasch Torres, Guillermo Rigo Lladó y José Ramón Esclusa Muixí rozó el podio al sumar 62 puntos, uno menos que la selección valenciana.

Además, el campeonato tenía un aliciente añadido, ya que era clasificatorio para el Mundial de 2027. La prueba, por tanto, no solo puso en juego el título nacional, sino también parte de las opciones internacionales de varios de sus participantes.

Tras la finalización de la prueba, la entrega de premios se celebró el sábado 11 de abril a las 21 horas en Capricho Ibiza, en un acto que sirvió de clausura a un campeonato marcado por la competitividad y el compañerismo entre deportistas y organización. Desde la organización, además, se felicitó a todos los participantes por su esfuerzo, deportividad y compromiso, al tiempo que se agradeció la colaboración de las entidades y personas que hicieron posible la celebración del campeonato.