Derrota cruel de la SD Ibiza en Reus

La SD Ibiza cayó durante la mañana de este domingo por 2-1 ante el Reus FCR. Un gol en el descuento de Xavi Jaime inhabilitó el tanto de la igualada que Adrián López consiguió anotar en la segunda parte. Con esta derrota, Sa Deportiva se complica aún más la permanencia tras la victoria del Barbastro y se coloca tan solo dos puntos por encima.

Casañ apostó esta vez por Téo James y Mario Riquelme en el centro del campo, en sustitución de Jaume Villar y Montalbán. Los ibicencos comenzaron ordenados durante los primeros compases del encuentro, con una doble línea junta y cerrada que impedía las acometidas del conjunto reusense.

La primera ocasión local llegó por parte de Kenneth Soler, tras un disparo que buscaba la escuadra izquierda y que Pol detuvo sin complicaciones. Pese a que los pitiusos presionaban con intensidad la salida del balón de la zaga catalana, no conseguían traducirla en un dominio reconocible con el esférico en los pies. Así llegó otra oportunidad para los reusenses en las botas de Alberto Benito.

Sa Deportiva reaccionó transcurrida la media hora

Moreno estuvo cerca de marcar el primero para los rojillos después de un disparo que culminó una gran jugada de Vargas y que interceptó Recasens en el último momento. Fue la ocasión más clara del cuadro visitante transcurrida la media hora, que propició además la mejora de los de Casañ sobre el césped, con mayor confianza e incidencia en área rival.

Y es que el talento ofensivo de jugadores como Moreno, Vargas o Gilbert empezaba a hacer acto de presencia en el Municipal de Reus, en los que fueron los minutos de mayor sufrimiento del conjunto catalán en la primera parte. Sin embargo, ambas escuadras no consiguieron generar más peligro en las respectivas áreas hasta el descanso, y Sa Deportiva necesitaba aguantar 45 minutos más un resultado que se podría considerar bueno en un feudo complicado.

Los hombres de Casañ continuaron con su dominio tras el descanso y cada vez se acercaban más al primer tanto del partido. Vargas envió fuera un disparo peligroso desde la frontal para seguir amedrentando a los catalanes. Sin embargo, la réplica llegaría poco después con un remate de Ustrell que detuvo Pol, tras un contragolpe peligroso.

Gol reusense y reacción de Sa Deportiva

La valentía de Sa Deportiva en los últimos minutos se tradujo en temeridad, y el Reus lo volvió a aprovechar con otro contraataque que no perdonaría. Un dos contra uno protagonizado por Ustrell terminó en las botas de Ricardo Vaz, que embocó el cuero en la red para colocar el primero en el marcador y penalizar los errores de los ibicencos. 1-0 a la hora de encuentro y la necesidad de reacción era urgente para los de Casañ.

Aunque el gol desactivó a los isleños durante los minutos posteriores, el objetivo era igualar el choque lo antes posible pese a los riesgos defensivos que había que tomar. Sin embargo, la recompensa terminaría llegando de la forma menos esperada. Un error de Pacheco, cancerbero de los catalanes, dejó el balón muerto para Adrián López, que definió a placer para igualar un choque que se había puesto muy difícil desde el inicio del segundo periodo.

El Reus se repuso rápidamente del gol encajado y tuvo la oportunidad más clara del partido, una vez más en las botas de Ricardo Vaz, que estuvo a punto de anotar a puerta vacía de no ser por Adrián López, muy atento para despejar el cuero. El encuentro se convirtió en un correcalles durante los últimos 15 minutos y Cabezas pudo aprovecharlo, con un remate que se marchó desviado y que habría significado la remontada ibicenca.

Xavi Jaime truncó las esperanzas ibicencas

Sa Deportiva lograba amarrar el resultado con más corazón que juego, consciente de la importancia de obtener un punto en el Municipal de Reus. Fran Carbià, pocos minutos antes del final, envió el balón fuera tras un claro remate dentro del área que pudo haber decantado el duelo para los reusenses.

Sin embargo, no sería la última ocasión catalana, pues lo peor estaría por llegar. Xavi Jaime centraría desde la banda derecha de tal forma que el balón se colaría en el lado derecho de la portería sin que Pol se percatase. El Municipal de Reus estalló en la que fue la acción del partido para colocar a la SD Ibiza en una posición aún más complicada en la tabla, después de que el Barbastro ganar su correspondiente encuentro.