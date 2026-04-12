El Class Sant Antoni aniquila al Salou y aún puede ser primero

El Class Bàsquet Sant Antoni no falló este domingo frente al colista, el Oca Globa Salou, al que venció a domicilio por 59-96, y llegará a la última jornada de la fase regular con opciones de acabar primero en el Grupo Este de la Segunda FEB. Los isleños deberán ganar al Sol Gironès Bisbal Bàsquet y necesitarán que el Amics Castelló, actual líder, no lo haga frente al CE Bàsquet Llíria. Si se da esta combinación, el equipo entrenado por Josep Maria Berrocal acabará en la cima por un punto, gracias al ‘basket-average’ particular entre ambos conjuntos. Todo puede pasar.

De momento, lo que tiene claro el Class es que, como mínimo, afrontará el play-off de ascenso a Primera FEB como segundo clasificado de su Liga. Pero los Berrocal quieren el premio gordo, para intentar jugarse subir en una eliminatoria. Nunca antes, en las temporadas que llevan los ibicencos en la categoría, habían llegado en esta situación. La 26ª jornada será, por tanto, de infarto.

Frente al Salou, el Class fue una apisonadora, un equipo serio y sólido. Un aviso para navegantes. Los isleños jugaron un partido casi perfecto. Dominaron el rebote (42 sobre 28) y lograron unos excelentes porcentajes de tiro para desarbolar a un adversario que consumó su descenso a la Tercera FEB.

Fue una victoria de equipo, pero si alguien destacó por encima del resto fue un inconmensurable Santi Paz, que acabó como el MVP con una valoración de 29, merced a sus 18 puntos, 8 rebotes y 1 asistencia. Aunque Gerard Blat estuvo brillante en la dirección, Emil Stoilov dominó la pintura, Rodri Gómez aportó en muchas facetas y Kai Johnson volvió a ser un francotirador. En el Oca Global, Brehima Traore fue su máximo anotador, con 12 puntos, seguido de Álex Llorca, exjugador del Sant Antoni, con 11.

Comenzaron mandando los catalanes, con un triple de David Cuéllar que ponía a los locales por delante (3-0). Sin embargo, el Class le dio la vuelta pronto. Dos puntos de Stoilov y otros dos de Paz establecieron el 3-4. Aunque un libre anotado por Danrad Knowles fijó el 4-4. A partir de ahí, los de Berrocal impusieron su ley. La máquina empezó a funcionar y hombres como Greg Gantt, Paz, Gómez y Blat se enchufaron. Un parcial de 0-12 dejó el marcador electrónico en un contundente 4-16. Primer golpe al adversario.

Los pitiusos tenían muy claro lo que se jugaban. Y siguieron así, ya que el primer cuarto lo cerraron con 17-31 a su favor. Johnson, el MVP de la última jornada en Segunda FEB, clavó un triple sobre la bocina para rubricar el dominio de los ‘portmanyins’ (17-31).

En el segundo cuarto, el Sant Antoni siguió dominador, doblando a su rival en el marcador tras un 2+1 de Jeff Solarin (21-42). Aunque recobró algo de aliento el Salou, que a base e triples se acercó hasta el 29-44. Berrocal, que no quería sustos, pidió tiempo muerto. Los pitiusos sofocaron la rebelión tarraconense, no sufrieron y se marcharon al descanso dominando con claridad (35-52).

En el tercer parcial, los isleños llegaron a ir mandando de +26 (41-67), tras un mate de Stoilov. Cerraron el penúltimo capítulo con 48-71, con todo sentenciado. Porque el último periodo sobró. Los catalanes, hundidos, acabaron siendo arrollados por un Class San Antoni granítico, que abrochó el encuentro con el 59-96.