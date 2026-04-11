El Trasmapi buscará en Puerto de Sagunto mantener vivo el sueño del ascenso

El Trasmapi HC Eivissa tiene, este domingo 12 de abril a partir de las 13 horas, un duelo vital en la lucha por la promoción de ascenso a la Liga ASOBAL. Sin embargo, el encuentro no se antoja una tarea nada sencilla para el conjunto ibicenco, ya que visita el feudo de uno de los mejores equipos de la competición, el Fertiberia Puerto Sagunto, segundo clasificado de la división.

El club pitiuso, que ya ha certificado el objetivo de la permanencia afronta el partido, correspondiente a la vigésima sexta jornada del campeonato liguero, en sexta posición, con 30 puntos, empatado con el Anaitasuna, quinto clasificado y equipo que marca los puestos de play-off a la máxima categoría del balonmano nacional. Precisamente, ante el cuadro navarro, en la pasada jornada, los pupilos de Eugenio Tilves truncaron una racha de seis choques consecutivos ganando y le arrebataron la quinta posición.

En la comparecencia previa, Tilves habla sobre el gran nivel del Puerto Sagunto, que, a pesar de tener un partido pendiente, se encuentra a tan solo dos puntos del liderato: "Nuestro próximo rival tiene un equipo muy completo, equilibrado y con jugadores de enorme calidad y experiencia, además de un bloque rocoso dotado de un nivel defensivo muy alto, sumado al excelente rendimiento de sus porteros. A partir de su gran defensa, les gusta mucho salir al contragolpe y pueden meter goles con mucha facilidad, incluso sin ser capaces de generar demasiado, ya que, además, tienen jugadores con un gran tiro exterior".

"Tendremos que hacer un partido no completo, sino completísimo"

A pesar de que la misión de ganar se antoja complicada para el equipo naranja, Tilves da las claves para "intentar volver a la isla con algo positivo": "Tendremos que hacer un partido no completo, sino completísimo. Debemos competir muy bien, no cometer errores, seleccionar muy bien nuestras opciones en ataque y, sobre todo, dar nuestro mejor rendimiento en fase ofensiva", indica el preparador gallego, que agrega: "A ver si somos capaces de recuperar a gente para el duelo que venía tocada".

Tilves concluye: "Tenemos que ser capaces de estar metidos en el partido de principio a fin, especialmente en los compases finales".

En este sentido, cabe recordar que, en el encuentro de la primera vuelta, disputado en Ibiza, el Puerto Sagunto se llevó el gato al agua al vencer por 30-31.

Así, al Trasmapi, en caso de ganar o incluso empatar, un pinchazo del Anaitasuna le podría permitir regresar a la zona de promoción de ascenso a la Liga ASOBAL, todo un sueño para el club pitiuso, que buscará la revancha ante el cuadro valenciano.