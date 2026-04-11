La SD Portmany se reencuentra con la victoria y se aleja del descenso

Llegan buenas noticias en el Grupo 11 de Tercera RFEF. La SD Portmany se reencontró con la victoria durante la tarde de este sábado ante la UE Alcúdia. Los sanantonienses se impusieron por 3-1 en el Municipal de Sant Antoni después de un mes y medio sin ganar y se mantienen alejados de la zona de descenso.

Los ibicencos llegaban al duelo con la urgencia imperiosa de sumar una victoria tras encadenar cinco derrotas en los últimos seis choques. La debacle de la semana pasada ante el filial bermellón en Mallorca (5-0) abrió más la herida de unos 'portmanyins' que solo habían conseguido anotar un gol en los últimos cinco partidos.

Sin embargo, la mala dinámica de resultados aún mantenía a los ibicencos fuera de la zona roja, seis puntos por encima del Collerense. Esta vez los rojillos querían dar un golpe encima de la mesa junto a su afición y reencontrarse con un triunfo que no se conseguía desde el pasado 28 de febrero ante el Cardassar (3-0).

Romero y Souza, héroes 'portmanyins'

A tierras sanantonienses llegaba la UE Alcúdia. El cuadro mallorquín, ocho puntos por encima de la SD, tampoco se encontraba en su mejor momento, después de caer en las últimas dos jornadas ante los dos últimos clasificados: el colista Rotlet Molinar (1-2) y el Collerense (4-2).

El choque se mantuvo con la máxima igualdad en el electrónico hasta poco antes del descanso. Kenai López materializó el primero de los sanantonienses y devolvió la confianza a un equipo que llevaba 220 minutos sin ver portería. Sin embargo, el inicio de la segunda parte no pudo comenzar peor para los locales, ya que la UE Alcúdia aún no había dicho la última palabra. Peluffo anotó la igualada en el minuto 51 para resucitar los fantasmas del cuadro ibicenco.

El tanto, lejos de amilanar a los hombres de Lolo Paniza, sirvió para recuperar la agresividad necesaria para darle la vuelta una vez más al marcador. Así fue como Bruno Romero estableció el segundo tan solo seis minutos después con un tanto que volvió a encender al graderío del Municipal de Sant Antoni.

Los locales resistieron con uñas y dientes el 2-1 y buscaron el tercero que sentenciaría el duelo. Souza sería el encargado de decantar la balanza a favor de los portmanyins en el descuento con el tercer tanto para devolver la sonrisa a un grupo que no ganaba desde hacía un mes y medio. Con este triunfo, la SD Portmany se coloca en la decimoquinta posición con 28 puntos y con la renta de seis sobre los puestos de descenso.