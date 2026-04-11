El San Pablo-Eivissa paga caro sus errores en Gran Canaria

El San Pablo-Eivissa cayó este sábado por 4-1 ante el CFS Gran Canaria Teldeportivo en un partido igualado durante muchos minutos, pero que terminó decantándose por el mayor acierto de las locales en los momentos clave.

El encuentro se torció muy pronto para las ibicencas. En el minuto 3, un disparo lejano de una jugadora canaria sorprendió a Pao, a la que el balón se le coló entre las piernas, poniendo el 1-0 en el marcador. Un golpe que espoleó al conjunto de Sergio Oruj, que reaccionó de inmediato, se hizo con el control del balón y empezó a inclinar el partido hacia la portería rival.

El San Pablo monopolizó la posesión ante un Teldeportivo replegado, cómodo esperando su oportunidad al contragolpe. En una de esas transiciones, las locales estuvieron cerca de ampliar la ventaja, pero Pao se rehízo con una buena intervención que mantuvo con vida a las suyas.

La respuesta no tardó en llegar. En el minuto 8 apareció la pichichi ibicenca, Fati, que se fabricó el espacio desde la frontal y soltó un potente zurdazo que se coló por la escuadra para firmar el empate. Un golazo que devolvía las tablas y abría de nuevo el partido.

A partir de ahí, el duelo entró en una fase de ida y vuelta, con alternativas constantes y ocasiones en ambas áreas. Un correcalles atractivo para el espectador, aunque menos para los entrenadores, incapaces de imponer pausa al juego. En ese escenario, el Teldeportivo volvió a golpear. Al filo del descanso, un error en la salida de balón del San Pablo permitió a Shandira aprovechar un rechace dentro del área para firmar el 2-1 y devolver la ventaja a las locales antes del paso por vestuarios.

Tras la reanudación, el conjunto ibicenco salió decidido a por el empate. Logró igualar la contienda en el arranque de la segunda mitad, pero la alegría volvió a ser efímera. El San Pablo dio un paso adelante, asumió riesgos y dejó espacios atrás, un escenario que el Teldeportivo no desaprovechó. En una rápida contra, la portera canaria encontró a África completamente sola. La jugadora local se tomó su tiempo, pero terminó definiendo para devolver la ventaja a su equipo y castigar el ímpetu visitante.

Con el paso de los minutos, el San Pablo se volcó en busca del empate. A falta de poco para el final, Sergio Oruj apostó por el juego de cinco con portera-jugadora para atacar en superioridad. Las ibicencas movieron el balón con criterio, buscando espacios en la defensa rival, pero un error de Fati en la circulación fue letal. El Teldeportivo salió rápido al contragolpe y María Teresa, a puerta vacía, firmó el 4-1 que sentenciaba el encuentro y dejaba sin opciones a las visitantes.

El San Pablo lo siguió intentando hasta el final, pero varias imprecisiones le impidieron meterse de nuevo en el partido. Con esta derrota, el conjunto ibicenco cae hasta la novena posición con 36 puntos, superado precisamente por el Gran Canaria, que le arrebata la octava plaza.