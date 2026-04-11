'Objetivo permanencia' para la SD Ibiza en Reus

La SD Ibiza afronta uno de sus partidos más decisivos en Reus. El conjunto ibicenco se medirá al equipo catalán este domingo a las 12 horas en tierras catalanas con el objetivo de alejarse del play off de permanencia -a tan solo un punto- y poner más tierra de por medio con la zona roja, a cinco puntos. Solo restan 12 puntos por disputar y no se permiten más errores en una categoría que está al rojo vivo.

La realidad es que Sa Deportiva no está atravesando su mejor momento en cuanto a resultados se refiere. Una victoria en los últimos ocho encuentros dibujan un escenario peligroso para los hombres de Casañ, que ya no se pueden permitir cometer más errores. Sin embargo, el duelo ante el Atlético Baleares de la semana pasada dejó buenas sensaciones en las filas ibicencas. Si bien el equipo se vio superado en la segunda mitad ante uno de los principales candidatos al ascenso, en la primera mitad logró adelantarse en el marcador y creó numerosas oportunidades de gol que no lograron materializarse.

La asignatura pendiente, una vez más, estará en el rendimiento ofrecido en las segundas partes, donde los rojillos se han dejado muchos puntos -sobre todo fuera de casa- que habrían podido ser cruciales para afrontar el tramo final con mayor holgura en la tabla clasificatoria. De hecho, siete de los últimos ocho tantos que los pitiusos han recibido en los últimos cinco partidos han sido en el segundo periodo, un dato más que revelador.

«No queremos esperar a las últimas jornadas para ganar»

«Fuera de casa nos está costando sacar puntos y ganar», explica Raúl Casañ, técnico de Sa Deportiva, a este diario en la previa del choque. El entrenador incide en la necesidad de «seguir compitiendo como se está haciendo, aunque esté costando», con el objetivo de ganar y «no esperar a las últimas jornadas» para «ir tranquilos hasta el final», cuenta el preparador. El entrenador tendrá disponible a toda la plantilla de cara al choque del domingo, a excepción de las bajas de Edu Frías -aún lesionado- y Raúl Castro, que sigue avanzando en su proceso de recuperación del tobillo.

Enfrente estará uno de las mejores escuadras de la categoría. El Reus FCR es quinto clasificado con 46 puntos y necesita una victoria de forma urgente para consolidarse en puestos de play off. Los catalanes encadenan dos encuentros sin ganar ante Atlètic Lleida (0-1) y Torrent (2-2), y quieren reafirmar su autoridad en el Municipal de Reus, donde no conocen la victoria en los últimos tres compromisos ligueros. Los ibicencos, además, deberán vigilar muy de cerca a Ricardo Vaz. El artillero portugués suma diez dianas y está entre los máximos realizadores de la presente campaña.

La SD Ibiza tendrá una exigente prueba este domingo en Reus, donde deberá sumar si no quiere llegar a las tres jornadas finales con la presión añadida de mantener una categoría cada vez más ajustada.