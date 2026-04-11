Mangusho Nickson y Annete Chesang ganan la Ibiza Media Maratón 2026

El atleta keniano Mangusho Nickson Kiplangat, con un tiempo de una hora, cinco minutos y 28 segundos, y la corredora ugandesa Annete Chesang, que paró el cronómetro al cabo de una hora, 14 minutos y 24 segundos, se proclaman vencedores de la Ibiza Media Maratón 2026, celebrada este sábado, 11 de abril, en las categorías masculina y femenina, respectivamente.

Nickson afrontaba la competición como una de las grandes estrellas de una edición, la decimotercera, marcada por el récord de participantes, ya que se inscribieron más de 4.500 atletas. Aunque el keniano era una de las grandes figuras de la categoría masculina, el principal nombre era su compatriota Meshack Kirwa Kipkurgat, reciente vencedor de la Media Maratón de A Coruña con un registro de una hora, un minuto y 12 segundos. Sin embargo, este no fue el gran protagonista del día, a pesar de firmar una buena actuación y cerrar el podio absoluto con un tiempo de una hora, seis minutos y 32 segundos.

Nickson, que tras cruzar la línea de meta se tiró casi de inmediato al suelo para recuperar fuerzas y acto seguido precisó atención médica, al mostrar claros signos de agotamiento y dificultades para mantenerse en pie, explicó, tras ser atendido y aún con mucho cansancio y casi sin fuerzas para hablar, que estaba "muy feliz" y que le gustaría "volver a participar en Ibiza".

Sin récord ni en la categoría masculina ni femenina

El campeón de este año estuvo lejos del récord de la Ibiza Media Maratón, que data de 2023, cuando Josphat Mutisya Mutula completó la exigente carrera de 21 kilómetros con una marca de una hora, un minuto y 48 segundos. Aunque no se logró una nueva plusmarca, sí se pudo disfrutar de un gran espectáculo deportivo, en el que dos estrellas como Kiplangat y David Kiplagat mantuvieron una intensa lucha codo a codo por subirse a lo más alto del podio. Los dos compatriotas lo dieron todo, pero finalmente fue Nickson quien se impuso a su contrincante a lo largo de la media maratón, al aventajarle en 28 segundos.

En la categoría femenina tampoco hubo récord. En este sentido, cabe recordar que el mejor tiempo data de la edición de 2025. Entonces, Deborah Samun paró el cronómetro al cabo de una hora, diez minutos y 33 segundos. A pesar de ello, Chesang, novena en la clasificación general, brilló y corroboró su condición de favorita al llevarse el oro sin encontrar prácticamente oposición en la competición. Prueba de ello es que la segunda mujer más rápida, Angeline Chelimo, acabó la carrera un minuto y 56 segundos después que la campeona. Este buen registro permitió a Chelimo cerrar el top 10 de la clasificación general.

Al último cajón del podio femenino se subió Johanna Oregan, con un tiempo de una hora, 21 minutos y 53 segundos. La corredora del club St Neots Riverside Runner, trigésimo segunda en la clasificación general, amarró la tercera plaza femenina, aunque se quedó a unos siete minutos y medio de Chesang.

Adrián Guirado sobresale entre los atletas locales

El primer representante nacional en completar la prueba, que tuvo la línea de meta en ses Figueretes, algo que no ocurría desde 2017, fue Roger Andreu Ratón. El corredor catalán fue quinto en la clasificación general, gracias a un tiempo de una hora, diez minutos y 44 segundos.

En cuanto a los corredores locales, el gran protagonista fue el experimentado atleta ibicenco de la Peña Deportiva Adrián Guirado Ferrer. El emblemático corredor pitiuso, nacido en 1992 y habitual en este tipo de pruebas, firmó una gran actuación y consiguió cerrar con honores su participación en la Ibiza Media Maratón 2026 con un meritorio sexto puesto en la general, gracias a un tiempo de una hora, 11 minutos y 23 segundos.

Guirado se quedó a 40 segundos de igualar a Andreu y, con ello, de concluir en el top 5 una edición en la que han participado atletas de más de 30 países. Además, terminó a dos minutos y 50 segundos del cuarto clasificado, Mark Bostock, del club Wakefield Harriers. El atleta británico fue el primer participante no keniano en completar la prueba.

Los corredores que tomaron la salida en la emblemática competición, con inicio en Sant Josep, se encontraron con buenas condiciones meteorológicas, salvo por algo de viento en algunos tramos del recorrido. Así, pudieron disfrutar de una prueba ya consolidada en la isla y convertida en una de las grandes citas del calendario nacional de atletismo.

Sin récords, pero con un gran nivel competitivo y una participación histórica, la Ibiza Media Maratón 2026 volvió a confirmar su peso en el calendario nacional y su capacidad para reunir en la isla a atletas de primer nivel. Todo ello, en una edición en la que también destacó la elevada participación femenina, ya que la competición rozó la paridad entre hombres y mujeres.