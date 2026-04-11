El halterófilo de Ibiza Pep Torres se proclama campeón de España por cuarta vez

El deporte ibicenco vuelve a celebrar un nuevo éxito más allá de las islas. El halterófilo Pep Torres se ha colgado la medalla de oro por cuarta ocasión en el Campeonato de España Máster disputado este fin de semana en El Ejido (Almería). El ibicenco se ha impuesto en la categoría M50 (menos 110 kilos) y, además, ha conseguido batir el récord nacional en dos ocasiones tras levantar 105 y 108 kilos en arrancada.

El Pabellón de Deportes de Santa María del Águila presenció la gesta del ya tetracampeón nacional -se coronó anteriormente en las ediciones de 2021, 2022 y 2023- en una cita que reunió a más de 600 levantadores entre todas las categorías y que conforman la élite de la halterofilia del país. Torres volvía a participar en la competición tras vivir una serie de lesiones que le habían imposibilitado rendir al máximo nivel.

Torres ejecuta un levantamiento durante el Campeonato de España Máster / Club Halterofilia Ibiza

Una vez llegó la hora de subirse a la tarima, el ibicenco alcanzó los 105 kilos en arrancada para superar la marca nacional, hasta llegar a los definitivos 108 kilos en el tercer intento. En dos tiempos, Torres no logró levantar 115 kilos. Sin embargo, en la siguiente consiguió batir la marca y llegó hasta los 120 kilos. El halterófilo pitiuso alcanzó la cifra de 228 kilos en el total olímpico para llevarse la presea ante casi una treintena de competidores y colocar el nombre de la isla en lo alto una vez más.

«Ganar después de dos años sin competir ha sido algo muy grato»

«Supone algo muy importante para mí porque, aunque sea mi cuarto título nacional, llevar un sitio tan pequeño como es Ibiza a los podios de los campeonatos más importantes es muy positivo», reconoció Torres a este diario tras lograr la hazaña. El pitiuso explicó que estuvo «unos dos meses preparando esta prueba», aunque no se esperaba conseguir el oro tras competir estos últimos años entre algodones: «Me esperaba un buen resultado, pero una vez que subes a la tarima hay mil factores a tener en cuenta. Ganar después de dos años sin competir ha sido algo muy grato», confiesa.

El ibicenco tendrá la oportunidad de representar nuevamente a la isla el próximo mes de junio en el European Masters Weightlifting, donde aspira a convertirse en campeón continental. En el horizonte espera el Campeonato del Mundo de Halterofilia Máster, que se disputará en Atenas en septiembre y en el que Pep Torres buscará aumentar aún más su legado.