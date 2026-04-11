Exhibición del Gasifred Atlético para continuar en la pugna por los 'play off'

El Gasifred Atlético se impuso con la claridad al Levante UD (5-2) durante la tarde de este sábado, en el encuentro correspondiente a la jornada 25 de la Segunda División de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Una exhibición de todo el equipo ibicenco tumbó al aguerrido conjunto valenciano, que se acercó en el marcador durante el primer tramo de la segunda parte.

La primera ocasión clara llegó de las botas de Xavi Cols, que envió el esférico al palo derecho tras recibir un pase de Faly que le dejó completamente solo delante de la meta. Los ibicencos, conscientes de la urgencia por sumar para acercarse a puestos de play off, se veían muy superiores en la pista durante el primer periodo y Vargas terminaría de demostrarlo. El ala regateó a su marca yéndose por dentro y colocó el primero en el electrónico con un zurdazo raso y potente. Sa Blanca Dona entró en júbilo.

Un minuto después llegaría la polémica, después de que el colegiado anulara un tanto a Pablo Moreno tras cortar un despeje de Nacho Serra con el brazo. Los ibicencos no acusaron el golpe moral que puede suponer que te anulen un gol, puesto que Buitre aún tenía que algo que decir. El capitán condujo la pelota hasta la izquierda, donde engatilló un zurdazo que perforó la red levantinista y se convirtió en el 2-0. El resto de la primera parte se resumió en una avalancha azulona que no se pudo traducir en más goles gracias a un increíble Serra, que sostuvo a los suyos hasta el descanso.

Los levantinistas acortaron distancias en la segunda parte

Los valencianos necesitaban una transformación radical que les permitiera entrar de nuevo en el partido. Gasco se encargó de ajustar el marcador transcurridos 30 segundos del segundo periodo con un remate que entró suavemente a la red. Los hombres de José Fernández necesitaban reactivarse para no desperdiciar la renta que habían conseguido en los primeros 20 minutos reglamentarios.

No tardó en llegar la reacción azulona, ya que un minuto después, Hugo Alonso picó suavemente la redonda para enmarcar el tercero y animar nuevamente a una sa Blanca Dona entregada. Sin embargo, la alegría no duraría ni sesenta segundos, pues Arechaga recortó distancias una vez más con un zurdazo que Sánchez no pudo detener. 3-2 y aún todo por decidir.

El cuadro visitante buscaba la igualada con el portero jugador y Uge lo aprovechó. Pese a las acometidas de los valencianos, el tudelano interceptó el balón en campo propio y envío el esférico al interior de las mallas, colocando el 4-2 y poniendo tierra de por medio. La fiesta no terminaría en sa Blanca dona, ya que Vicent Valdés materializó el quinto con otro remate desde campo propio que penalizó la salida del portero jugador en filas levantinas una vez más.

Uge tuvo el sexto en sus botas tras un derechazo que impactó en el travesaño y que estuvo a punto de colarse en la portería levantinista. No hubo tiempo para más y el Gasifred Atlético se llevó el triunfo por la vía rápida ante un Levante UD que solo plantó cara durante el primer tramo de la segunda parte. Con este triunfo, los azulones se colocan muy cerca del play off y todavía se permiten soñar con el ascenso.