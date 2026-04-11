El Class Sant Antoni, obligado a ganar al Salou para optar al liderato

El Class Bàsquet Sant Antoni disputará este domingo la penúltima jornada de la fase regular del Grupo Este de la Segunda FEB. Los isleños quieren llegar hasta el final con opciones de conquistar el título y jugarse luego el ascenso a la Primera FEB en una eliminatoria. Para mantener viva la esperanza, deben vencer (17.30 horas / LaLiga+) al Oca Global Salou en la pista de los catalanes, que son los colistas.

Un triunfo del equipo entrenado por Josep Maria Berrocal les aseguraría el segundo puesto de cara al play-off, pero también serviría para apretar al líder, el Amics Castelló, que tiene un triunfo más y que jugará un difícil compromiso frente al Maderas Sorlí Benicarlo (domingo, 12 horas en la cancha de los castellonenses).

El Class saltará a la pista sabiendo el resultado del duelo del Castelló. Y su partido es media hora antes que el del Bueno Arenas Albacete, que se medirá al CB Zaragoza. Los ibicencos tienen un triunfo de margen frente a los albaceteños, a los que le tienen ganado el ‘basket-average’ particular.

La premisa es clara: no fallar en las dos jornadas que quedan para intentar obtener el premio gordo. Pero el Salou, escollo este fin de semana, no lo pondrá nada fácil, a pesar de su situación. “Nosotros queremos seguir luchando, hasta el final, para llegar lo más arriba posible”, declaró el técnico del conjunto portmanyí, que desea quitarse la espina de la última derrota sufrida fuera en la vista al Amics Castelló, en la que los baleares cedieron el liderato y ya no pasaron a depender de sí mismos.

“Salou tiene talento, puntos y jugadores en muchas posiciones. Es un equipo que ha cambiado mucho durante todo el año y la posición en la que está es engañosa, porque tienen pocas victorias y han hecho mucho mejor baloncesto de lo que esos triunfos marcan. Muchos partidos los han perdido por pocos puntos, pero así es esta Liga”, añadió Berrocal, que recalcó las “ganas” de su escuadra para hacer un buen encuentro y sumar la 19ª victoria del curso 25-26.

El Class Sant Antoni no puede fiarse y debe dar su mejor versión, a pesar de que el farolillo rojo sólo ha ganado 5 partidos y ha perdido 19 en esta fase regular. Sin embargo, vienen de dar la sorpresa frente al Lobe Huesca La Magia, al que doblegaron a domicilio en la última jornada (82-85). Han sacado adelante dos de los últimos cuatro partidos disputados, por lo que se han convertido en un rival peligroso. Entrenados por Jesús Muñiz Guerrero, cuentan en sus filas con jugadores destacados, entre ellos Álex Llorca, exjugador del Class Bàsquet Sant Antoni, que es uno de los máximos anotadores de los catalanes.