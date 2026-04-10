Santa Eulària adjudica la construcción de su segundo campo de fútbol

El Ayuntamiento de Santa Eulària ha adjudicado la construcción de un nuevo campo de fútbol de césped artificial destinado a las categorías inferiores, una actuación con la que el municipio busca ampliar y mejorar su red de instalaciones deportivas ante el aumento de la demanda de espacios para la práctica de este deporte. El plazo de ejecución previsto es de cinco meses, por lo que el municipio espera poder disponer de este segundo campo de fútbol en un periodo relativamente breve desde el inicio de las obras.

Según ha informado el Consistorio, el nuevo terreno de juego tendrá unas dimensiones de 100x64 metros y dispondrá de zonas exteriores de seguridad de 2,5 metros en las bandas transversales y de 1,5 metros en las longitudinales. Además, incluirá una banda perimetral pavimentada de dos metros en los laterales y de tres metros en los fondos, de forma que el conjunto alcanzará unas dimensiones totales de 111x71 metros.

La obra ha sido adjudicada a la empresa Hermanos Parrot S.A., que se encargará de ejecutar un proyecto valorado en 1.349.095,57 euros, IVA incluido. La futura infraestructura se ubicará junto al actual complejo deportivo municipal y permitirá reforzar la oferta disponible para los equipos base.

Una valla perimetral y dos accesos

Asimismo, el campo estará rodeado por una valla perimetral formada por un primer tramo de bloques de hormigón revestidos de un metro de altura y un segundo cuerpo de cerramiento metálico con protección antiimpactos en su cara interior. La actuación también contempla dos accesos, uno para vehículos y otro para peatones, que tendrán carácter temporal hasta que puedan utilizarse los accesos ya existentes del complejo deportivo.

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Santa Eulària, Toni Ramon, ha subrayado que esta nueva infraestructura permitirá «mejorar de forma significativa la calidad de la oferta deportiva del municipio», lo que, a su juicio, se traducirá en «entrenamientos de mayor calidad y en la posibilidad de ampliar la actividad deportiva en este espacio». Con esta inversión, Santa Eulària da un nuevo paso en la mejora de sus equipamientos deportivos y en la atención a las necesidades del deporte base.