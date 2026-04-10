Todo preparado en Ibiza para el Campeonato de España de Pesca de Roca en Santa Eulària

Santa Eulària ha acogido durante la mañana de este viernes la presentación oficial del Campeonato de España de Pesca de Roca, una prueba de ámbito nacional organizada por el Club Nàutic de Santa Eulalia que convertirá a Ibiza en el principal foco de esta modalidad deportiva durante todo el fin de semana. El acto ha servido para dar el pistoletazo de salida a una cita que destaca tanto por su nivel competitivo como por su importancia en el calendario nacional.

La competición reunirá a un total de 47 participantes procedentes de nueve comunidades autónomas, una cifra que refleja la dimensión de una prueba que se disputará en distintos escenarios de la isla durante todo el fin de semana. Con ello, Santa Eulària refuerza su posición como sede de referencia para la celebración de eventos deportivos de nivel nacional.

Además, la cita adquiere una relevancia especial al tener carácter clasificatorio para el Campeonato del Mundo de 2027, un aliciente añadido que eleva la exigencia competitiva y el interés deportivo del evento. De este modo, la prueba no solo pondrá en juego el título nacional, sino también una parte del futuro internacional de varios de sus participantes.

Competitividad y grandes paisajes

En la presentación han participado representantes institucionales y del mundo deportivo, entre ellos el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Santa Eulària, Toni Ramón; el presidente de la Federación Balear de Pesca y Casting, Lucas Guasch; Daniel Juan, en representación del Club Nàutic Santa Eulalia, y Quique Ibáñez, en nombre de la Federación Española de Pesca y Casting.

Durante el acto se ha subrayado la relevancia de que el municipio acoja una competición de estas características, no solo por el prestigio que supone reunir a algunos de los mejores especialistas del país, sino también por el escaparate deportivo y promocional que representa para Santa Eulària y para el conjunto de la isla. Los organizadores también han puesto en valor el entorno natural en el que se desarrolla la prueba, uno de los grandes atractivos de un campeonato que combinará exigencia técnica y escenarios de gran valor paisajístico.

Tras la presentación institucional, el programa ha continuado con la puesta de largo de los equipos participantes, en un ambiente marcado por la expectación, la convivencia entre delegaciones y el espíritu competitivo de los deportistas llegados desde diferentes puntos del país. Con esta competición, Santa Eulària vuelve a situarse en el mapa del deporte nacional, acogiendo un campeonato que combina promoción turística y alto nivel competitivo en una disciplina con gran tradición y seguimiento.