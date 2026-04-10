El fútbol base internacional se entrena en Sant Antoni

La SD Portmany y la academia de tecnificación Local Legends Ibiza han puesto en marcha en Sant Antoni un campus de fútbol base enfocado a preparar a los jóvenes jugadores para la recta final de la temporada. La iniciativa, celebrada entre los días 7 y 10 de abril, ha reunido a más de una veintena de futbolistas de entre 7 y 16 años, procedentes tanto de Ibiza como de otros países.

Las jornadas de trabajo han girado en torno al perfeccionamiento técnico y táctico de los jugadores, con sesiones dinámicas adaptadas a las distintas edades y niveles. El objetivo principal ha sido reforzar la formación de los jugadores y mejorar su preparación competitiva de cara a los últimos compromisos del curso.

Carlos Rico, representante de Local Legends Ibiza y director del campus, destacó la importancia de este tipo de iniciativas y agradeció la implicación del club portmanyí por ofrecer a sus jugadores una metodología de trabajo más específica. Según explicó, el modelo de la academia se basa en grupos reducidos que permiten una atención más personalizada, favoreciendo así «un mayor progreso técnico» y una mejor adaptación de las sesiones a las necesidades de cada participante.

Las jornadas han contado con el apoyo de O Beach Ibiza como patrocinador oficial y se enmarca en la apuesta de la SD Portmany por fortalecer su trabajo en el fútbol base y fomentar la práctica deportiva entre los más jóvenes.