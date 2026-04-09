El Santa Eulària Ibiza Marathon agota dorsales en maratón y 22K y roza el lleno total en su novena edición

El Santa Eulària Ibiza Marathon encara ya su cuenta atrás definitiva con cifras de récord. La organización ha anunciado que la novena edición del evento, que se celebrará el próximo 18 de abril, cerrará el plazo de inscripción este domingo a las 23.59 horas después de haber agotado los dorsales disponibles para las distancias de maratón y 22K.

A falta de apenas unos días para la clausura del periodo de inscripción, más de 6.500 corredores ya han asegurado su participación en una cita que sigue creciendo año tras año y que, en 2026, vuelve a superar los registros del curso anterior. Con ello, la prueba se consolida como el evento deportivo más multitudinario de la isla.

La carrera volverá a situar a Ibiza en el mapa internacional del atletismo popular. No en vano, más del 70% de los participantes llegarán desde fuera de España, un dato que confirma el fuerte atractivo exterior de una competición que combina deporte, turismo y proyección de destino en un entorno privilegiado.

El 12k mantiene abierto su cupo

Pese al lleno alcanzado en dos de sus distancias principales, todavía quedan disponibles los últimos dorsales para la prueba de 12 kilómetros, la única modalidad que mantiene abierto su cupo. Será la última oportunidad para quienes deseen sumarse a una experiencia deportiva que, además, destaca por celebrarse en horario vespertino, uno de los rasgos diferenciales del evento.

El programa volverá a estructurarse en torno a tres recorridos. El más exigente será el maratón, con una distancia homologada de 42,195 kilómetros y un trazado que atraviesa cuatro de los cinco municipios de Ibiza. Junto a él, la 22K se presenta como una alternativa intermedia para quienes buscan disfrutar del paisaje insular sin afrontar la dureza total de la distancia reina. La 12K, por su parte, mantiene su papel como puerta de entrada para numerosos corredores que se inician en el running.

La organización subraya que la prueba supone también una invitación a disfrutar de algunos de los grandes atractivos de Ibiza, desde el recinto histórico de Dalt Vila hasta sus calas más reconocidas, en una experiencia que combina el reto del dorsal con el atractivo del destino.

Con el cierre de inscripciones ya a la vista y con dos de sus tres distancias completas, el Santa Eulària Ibiza Marathon se prepara así para vivir una edición histórica, marcada por la alta demanda y por una participación que confirma el crecimiento sostenido de una de las grandes citas deportivas del calendario balear.