La Ibiza Media Maratón calienta motores para una edición histórica

Ibiza se convertirá en uno de los puntos neurálgicos del running internacional este sábado. La Ibiza Media Maratón celebrará su decimotercera edición, marcada por un récord absoluto de participación. La prueba reunirá a 4.500 corredores en una única distancia, una cifra sin precedentes que confirma su consolidación como una de las grandes citas del calendario nacional y que, además, llegó acompañada de otro dato revelador: los dorsales se agotaron meses antes del evento.

Más allá del crecimiento en número de inscritos, esta edición deja también un hito significativo en términos de participación. La competición rozará la paridad entre hombres y mujeres, un equilibrio todavía poco habitual en pruebas de esta distancia y que evidencia tanto la evolución del atletismo popular como el creciente atractivo de la marca Ibiza entre los aficionados al deporte.

Otro de los rasgos distintivos volverá a ser su marcado carácter internacional. Más del 60% de los participantes llegarán desde fuera de España, con un total de 31 nacionalidades representadas en la línea de salida. Entre los países con mayor presencia destaca el Reino Unido, que aporta el 25,6% de los inscritos, seguido de Italia, con un 9,6%. Irlanda, Alemania y Francia completan el grupo de principales mercados internacionales, con un 4% cada uno.

Lourdes Oyarbide, principal novedad

En cuanto a la participación nacional, España concentra el 40,2% de los corredores, procedentes de 32 provincias. Barcelona, Valencia y Madrid figuran entre las zonas que más atletas desplazarán hasta la isla para tomar parte en una prueba que se ha convertido en un importante reclamo deportivo y turístico.

Presentación de la Ibiza Media Maratón en la mañana de este jueves / Juan López

En el plano estrictamente deportivo, la carrera contará también con un cartel de alto nivel. El principal nombre de la participación masculina será el del keniano Meshack Kirwa Kipkurgat, reciente vencedor de la Media Maratón de A Coruña con un registro de 1:01:12. Junto a él estarán también Nickson Kiplangat, que acredita una marca de 1:03:31 lograda en Nantes, y David Kiplagat, cuyo mejor registro personal es de 1:02:12.

Entre los nombres propios de esta edición sobresale igualmente el de Lourdes Oyarbide. La ex ciclista profesional alavesa, campeona de España en ruta en 2019 y en contrarreloj en 2017, debutará en la distancia en la isla, donde iniciará una nueva etapa deportiva ahora como corredora.

La prueba ya está consolidad «como una cita de referencia»

El recorrido volverá a enlazar los municipios de Sant Josep e Ibiza, atravesando algunos de los paisajes más emblemáticos de la isla. Además, la novedad de esta edición se encuentra en ses Figueretes, donde terminará el recorrido, tal y como ocurrió en la edición de 2017. Un trazado que combina atractivo competitivo y valor escénico, y que refuerza además el posicionamiento de Ibiza como destino de turismo activo fuera de la temporada alta.

La presentación oficial de la carrera tuvo lugar este jueves en Ibiza con la presencia de representantes institucionales del Consell de Ibiza, del Ayuntamiento de Ibiza y del Ayuntamiento de Sant Josep, además de miembros de la organización local, la Asociación Deportiva Ibiza Half Triathlon, así como patrocinadores y colaboradores de la prueba.

Andoni Valencia, responsable de la Asociación Deportiva Ibiza Half Triathlon, subrayó que «las cifras de este año reflejan el crecimiento sostenido de la prueba y su consolidación como una cita de referencia». Además, destacó que para la organización supone «una motivación ver cómo Ibiza se posiciona como un destino ideal para la práctica deportiva en un entorno único» y mostró su confianza en que el próximo sábado se vuelva a vivir «una auténtica fiesta del atletismo».

«Tenemos las mejores playas, pero también los mejores corredores»

Asimismo, Valencia incidió en el feedback que los propios competidores le han ido transmitiendo a lo largo de las ediciones, destacando que «no solo es una prueba con unas maravillosas vistas», sino que también «hay esa parte de dificultad que requiere una competición de este nivel».

Por su parte, Salvador Losa, concejal de deportes del Consell de Ibiza, ensalzó la labor de las instituciones en la organización de esta competición por su decimotercera entrega: «Tenemos las mejores playas del mundo, pero también los mejores organizadores y los mejores corredores, además de que esta prueba tiene corazón local y alma internacional», explicó.

El regidor de deportes del Ayuntamiento de Sant Josep, Xicu Ribas, pidió «paciencia» a los vecinos del municipio, ya que «un 85% de la carrera pasa por Sant Josep y es una prueba que da mucho prestigio al pueblo por toda la gente que viene de fuera». Finalmente, Ribas concluyó con el deseo de «seguir con esta bonita aventura», ya que las personas que no conocían la isla «se van con una imagen que no se imaginaban por lo bonita que es».

Con todos los dorsales vendidos y una participación nunca antes vista, la Ibiza Media Maratón afronta una edición que confirma su crecimiento y su proyección internacional. La cita no solo se prepara para vivir una gran jornada atlética, sino también para seguir fortaleciendo la imagen de la isla como escenario privilegiado para el deporte.