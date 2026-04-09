Dos finales y un sueño: asaltar un liderato que tiene premio para el Class Sant Antoni

Un final de temporada de infarto. Eso es lo que está viviendo el Class Bàsquet Sant Antoni, que encara el tramo decisivo del curso con todo por decidir y sin margen de error. A falta de dos jornadas para el cierre de la fase regular, el equipo dirigido por Josep Maria Berrocal es segundo, a una sola victoria del líder, el Amics del Bàsquet Castelló, que el pasado 29 de marzo venció a los ibicencos y les arrebató una primera plaza que puede marcar el destino del ascenso.

Porque terminar primero no es un detalle menor. El campeón se gana el derecho a disputar una única eliminatoria ante el vencedor del otro grupo, en la que el ganador ascenderá directamente a Primera FEB. El perdedor, en cambio, se verá abocado a un exigente play-off junto al resto de aspirantes (del segundo al octavo de cada grupo) en una lucha larga, dura y llena de trampas por una única plaza de ascenso. Un premio demasiado grande como para no pelearlo hasta el último segundo.

Amics del Bàsquet Castelló (19-5) y Class Bàsquet Sant Antoni (18-6) son los dos grandes aspirantes al liderato, con un Albacete Basket (17-7) que ha quedado prácticamente descartado tras su contundente derrota del pasado sábado ante los castellonenses (45-73). Un partido que se rompió en un último cuarto nefasto para los manchegos, que apenas pudieron anotar dos puntos y dijeron adiós a sus opciones de pelear por la primera plaza. Los ibicencos, que seguían de cerca ese encuentro, tienen claro el guion: ganar todo lo que queda y esperar. No hay otra.

El calendario del Class invita al optimismo, pero no permite ningún tipo de relajación. Este fin de semana, los de Berrocal visitan al colista, Salou, un equipo ya descendido con un balance de cinco victorias y 19 derrotas, pero que buscará brindar una alegría a su afición ante uno de los equipos más potentes de la categoría. En este tipo de partidos, el peligro suele estar más en la confianza que en el rival. La temporada regular se cerrará la próxima semana en Sa Pedrera, donde el Class recibirá al Sol Gironès Bisbal, noveno clasificado y a solo una victoria de los puestos de play-off. Un rival que puede llegar con mucho en juego y que obligará a los ibicencos a mantener el nivel competitivo hasta el último minuto del campeonato.

Mientras tanto, el líder tampoco tiene un camino sencillo. El Amics del Bàsquet Castelló recibe esta jornada al Benicarló, undécimo clasificado, que pelea por evitar el descenso y afronta el derbi con urgencias. Un partido de alto voltaje en el que cualquier detalle puede marcar la diferencia. En la última jornada, los castellonenses visitarán la complicada pista del Llíria, sexto clasificado y tercer mejor local de la categoría, con un balance de nueve victorias y tres derrotas ante su afición. Un escenario exigente ante un rival incómodo, que ya ha demostrado su nivel esta temporada: ha sido el único equipo capaz de ganar en Ibiza y el único que ha conseguido imponerse al Class en los dos enfrentamientos ligueros. El margen es mínimo. Las cuentas están claras. Y la presión, repartida.

El Class Sant Antoni, eso sí, llega en uno de sus mejores momentos del curso. Los portmanyins solo han perdido dos de sus últimos trece partidos, en una racha en la que han encadenado victorias de peso y han mostrado su versión más sólida. El plantel de Berrocal es el que menos puntos encaja de toda la liga (74,04 por partido), una fiabilidad defensiva que ha sido clave durante toda la temporada, y en las últimas semanas ha dado además un paso adelante en ataque, superando los 90 puntos en cuatro de sus últimos ocho encuentros. El equipo ha encontrado equilibrio, ritmo y confianza justo cuando más lo necesitaba. Y eso, a estas alturas de temporada, vale mucho.

Kai Johnson, a ritmo de MVP

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Uno de los grandes nombres propios de este tramo final es Kai Johnson. El escolta estadounidense, que acaba de cumplir 24 años, está firmando una temporada de menos a más en su primera experiencia en Europa y se ha convertido en una de las referencias ofensivas del equipo. En el último partido ante el CB Zaragoza, Johnson fue el MVP de la jornada tras una actuación brillante: 30 puntos con unos porcentajes extraordinarios (6 de 7 en tiros de dos, 6 de 6 en triples y 3 de 4 en tiros libres), a los que sumó siete rebotes, dos asistencias, una recuperación y un tapón. Una exhibición que refleja el momento de forma del jugador y que llega justo cuando el equipo más lo necesita. El Class Sant Antoni encara el desenlace de la temporada con todo abierto. Dos partidos por delante, la obligación de no fallar y la esperanza de que el líder tropiece. La ecuación es sencilla sobre el papel. Resolverla, no tanto.