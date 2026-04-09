La 43 Milla Urbana Isla de Ibiza abre inscripciones para su edición de 2026

La 43 Milla Urbana Isla de Ibiza ya ha abierto inscripciones para su edición de 2026, en una convocatoria que llega con importantes novedades para una de las pruebas populares con más tradición del calendario nacional. La competición se celebrará por primera vez el próximo 31 de mayo, dejando atrás su tradicional fecha de octubre, en la que se había disputado de forma ininterrumpida durante las últimas 42 ediciones.

El cambio supone un giro significativo para una prueba ya consolidada en el panorama atlético de la isla y del resto del país. La organización ha anunciado que los 300 primeros dorsales serán gratuitos, una medida con la que busca impulsar la participación en una cita que presume de ser la carrera popular más antigua de España.

La cita volverá a reunir a corredores de todas las edades en sus distintas categorías populares, desde Mini Baby, para niños de 2 años, hasta la categoría Máster de 80 años. De este modo, la Milla Urbana Isla de Ibiza mantiene su carácter abierto e intergeneracional, uno de los rasgos que han definido su identidad desde sus inicios.

Carla Masip, una de las favoritas para llevarse la carrera

Junto a las pruebas populares, el programa volverá a incluir las millas de élite masculina y femenina, reservadas para atletas destacados. Entre los nombres propios que han pasado por la competición figura Carla Masip, vencedora de la edición del pasado año y posterior campeona de España de 1.500 metros, un ejemplo del nivel competitivo que alcanza la prueba ibicenca.

Además, la organización ofrece de nuevo la posibilidad de competir, con el mismo dorsal, en la carrera absoluta masculina y femenina de 5 kilómetros, ampliando así la oferta deportiva de la jornada y dando cabida tanto a especialistas en distancias cortas como a corredores que prefieren un recorrido más largo.

Con la apertura de inscripciones, la Milla Urbana Isla de Ibiza inicia ya la cuenta atrás hacia una edición que combinará tradición, promoción del atletismo popular y presencia de corredores de alto nivel, en una jornada que aspira a volver a convertir las calles de la isla en un punto de encuentro para el deporte.