Ushuaïa, Hï y [UNVRS] continuarán como patrocinadores principales del Santa Eulària Ibiza Marathon

El Santa Eulària Ibiza Marathon continúa consolidándose como una de las grandes citas del calendario nacional, reforzando su posicionamiento como una experiencia que "trasciende lo puramente deportivo". En esta línea, la prueba mantiene su alianza estratégica con Ushuaïa Ibiza, Hï Ibiza y seguirá contando con [UNVRS] como parte de esta apuesta por "unir running, música y estilo de vida". La presencia de estas marcas se integrará de forma destacada en la experiencia del corredor. Y es que la música de sus djs acompañará a los participantes tanto en la feria del corredor como en la línea de meta, reforzando el vínculo entre deporte y ocio en uno de los destinos más icónicos del Mediterráneo.

La novena edición del Santa Eulària Ibiza Marathon, que se celebrará el 18 de abril, contará con más de 6.000 corredores en la línea de salida, de los cuales cerca del 70% proceden de fuera de España, un dato que confirma el fuerte atractivo internacional de la prueba. Una participación que no solo impulsa el evento a nivel deportivo, sino que también refuerza su "impacto turístico y su conexión con el territorio".

Fiel a su filosofía 'Run & Feel', el evento ibicenco volverá a ofrecer una "experiencia completa" que va "mucho más allá" de cruzar la meta. El fin de semana incluirá una amplia programación con la expo del corredor, carreras infantiles abiertas a niños de entre dos y 14 años y una propuesta única de celebración postmeta en tres de los espacios más representativos de la isla: Teatro Pereyra, Keeper y Las Dalias.

En cuanto a las inscripciones, la distancia de maratón ya ha colgado el cartel de completo, mientras que las modalidades del 12K y 22K afrontan sus últimos dorsales disponibles, anticipando un nuevo lleno total de una edición que vuelve a confirmar el "crecimiento sostenido" del evento. Francisco Larrey, CEO de Talentum, asegura que “el objetivo es seguir construyendo una experiencia que refleje la esencia de Ibiza: deporte, naturaleza, cultura y ocio nocturno. Contar con aliados como Ushuaïa Ibiza, Hï Ibiza y [UNVRS] nos permite elevar el evento y ofrecer algo diferencial a cada corredor”.

Por su parte Roberto de Lope, director de Ushuaïa Entertainment, destaca que “apoyar el Santa Eulària Ibiza Marathon es una forma natural de expresar lo que somos y en lo que creemos. Ibiza es una combinación única de energía, comunidad y conexión, y creemos en impulsar iniciativas que proyectan esa identidad más allá de la pista de baile. A través de Ushuaïa Ibiza, Hï Ibiza y [UNVRS], buscamos contribuir a experiencias que conecten culturas y aporten valor a la isla y a quienes la viven”.

Este miércoles, ambos han posado en Hï con la camiseta oficial del evento ante la reciente obra mural del artista Epod realizada en colaboración con W1 Curates. Con todo ello, el Santa Eulària Ibiza Marathon se prepara para vivir una nueva edición en la que el running será solo "el punto de partida de una experiencia única".