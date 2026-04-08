Lourdes Oyarbide, de campeona de España en ciclismo a debutar en la Ibiza Media Maratón

La alavesa Lourdes Oyarbide iniciará este sábado una nueva etapa deportiva en la Ibiza Media Maratón con su debut en la distancia de los 21 kilómetros como corredora. Tras más de una década compitiendo en la élite internacional del ciclismo femenino, la exciclista profesional afronta en Ibiza su primer gran reto en el mundo del running, tras haber participado ya en alguna carrera de montaña.

Oyarbide fue campeona de España en ruta en 2019 y campeona de España contrarreloj en 2017, y se retiró del ciclismo profesional en 2024 a los 30 años, después de doce temporadas en el pelotón internacional y con participaciones destacadas en algunas de las principales pruebas del calendario mundial. Durante seis temporadas defendió los colores del Movistar Team en la máxima categoría del ciclismo femenino, formando parte de la generación que impulsó la profesionalización de este deporte en España. A lo largo de su trayectoria también compitió en equipos como Bizkaia Durango y Laboral Kutxa.

Ingeniera en Diseño Industrial y Desarrollo de Producto por la Universidad de Mondragón, Oyarbide ha compaginado siempre el alto rendimiento con la formación académica. Tras su retirada emprendió además una travesía en solitario de más de 300 kilómetros en bikepacking por Tailandia, una experiencia personal que definió como una de las más enriquecedoras de su vida. Acostumbrada a los retos y a reinventarse, cambia ahora el dorsal ciclista por las zapatillas de running para afrontar en Ibiza un "nuevo desafío deportivo", manteniendo intacto el espíritu competitivo que la convirtió en una de las referencias del ciclismo español en los últimos años.

Atletas internacionales en la línea de salida

Desde el punto de vista deportivo, la prueba contará con la presencia del keniano Meshack Kirwa Kipkurgat, reciente ganador de la Media Maratón de A Coruña con un tiempo de 1:01:12. También estarán en la línea de salida Nickson Kiplangat, que recientemente registró 1:03:31 en Nantes, y David Kiplagat, con una mejor marca personal de 1:02:12. En categoría femenina destaca la presencia de la ugandesa Annet Chesang, con una marca acreditada de 1:12.

Récord de participación y paridad femenina

La Ibiza Media Maratón, que se disputará este sábado 11 de abril, establecerá además un nuevo récord de participación tras colgar el cartel de completo con 4.500 dorsales y se convertirá en una de las medias maratones con mayor participación femenina del panorama nacional e internacional.

Por primera vez, la paridad será total: las mujeres representan el 50% de las inscripciones, un dato inédito en pruebas de esta distancia y que confirma la evolución del running femenino en los últimos años. El recorrido de la prueba conectará los municipios de Ibiza y Sant Josep atravesando "algunos de los paisajes más representativos de la isla y reforzando el posicionamiento de Ibiza como destino de turismo deportivo activo fuera de la temporada alta".