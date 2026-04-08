La deportista de Ibiza Carmen Jiménez debuta en el Europeo de bádminton

El Campeonato de Europa Huelva 2026, que se disputa esta semana en el Palacio de Deportes Carolina Marín, completó este martes su segunda jornada con protagonismo para el bádminton español, que firmó un balance de cuatro victorias en seis encuentros, y también para la ibicenca Carmen Jiménez, que vivió su estreno en una gran cita continental formando pareja con Nikol Carulla.

El tándem compuesto por Jiménez y Carulla cayó en la primera ronda ante la experimentada dupla formada por la neerlandesa Debora Jille y la alemana Isabel Lohau, que se impusieron en dos mangas (12-21 y 16-21). Más allá del resultado, la participación de la ibicenca supone un paso importante en su trayectoria deportiva, sumando minutos y aprendizaje en un escenario de máximo nivel y frente a rivales consolidadas en el circuito internacional.