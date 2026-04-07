La Ruta de la Sal Rumbo Ibiza corona una de sus ediciones más exigentes

La XXXVIII edición de La Ruta de la Sal Rumbo Ibiza ha confirmado su condición de gran clásico de la vela de altura con una de las travesías más intensas y espectaculares de su historia. Un total de 140 embarcaciones y cerca de 900 regatistas han tomado parte en esta edición, marcada por condiciones de viento exigentes, mar formada y una competición al más alto nivel en sus dos versiones, con salida desde Port Ginesta (Barcelona) y el Real Club Náutico Dénia, y llegada en el Club Nàutic Sant Antoni, en Ibiza.

En el plano deportivo, el triunfo absoluto ha sido para el 'Diabolic, Sunfast 35' de Glenn De Brouwer compitiendo por el Royal Belgium Sailing Club, en la versión Barcelona, y para el 'Castañer Yachts, DK 46' de Iñaki Castañer con el gallardete del Real Club Marítimo de Sotogrande, en la versión Denia, tras una regata en la que la estrategia, la gestión del viento y la resistencia de las tripulaciones resultaron decisivas.

En tiempo real, la victoria en la versión Barcelona fue para el 'Tapioca, ICE 66' de José Agnaldo Andrade, que defendiendo los colores del Real Club Náutico de Barcelona protagonizó un espectacular duelo con el 'Gymir' (Maxi Dolphin 65) durante toda la travesía, quedándose a poco más de 30 minutos del récord histórico de la prueba. En la versión Denia, Vicente García Torres a los mandos del 'Plis Play' Swan 80' del Real Club de Regatas de Alicante, amplió su leyenda al sumar su octavo triunfo en tiempo real, consolidándose como el "armador más laureado de la historia de la regata".

Desde la jornada de salida, la edición ya apuntaba que iba a ser "especial". El fuerte viento de componente noroeste permitió a los barcos más rápidos "navegar con opciones reales de récord en la versión Barcelona, mientras que en la ruta desde Denia las tripulaciones tuvieron que gestionar un escenario más variable, con transiciones de viento y tramos de gran exigencia, incluyendo olas de hasta tres metros y rachas de hasta 25 nudos". Una intensidad de viento y de mar similar al que se encontró la flota de la versión Barcelona, pero que en su caso les empujaba por sus popas hacia el destino en Ibiza, mientras que, en el caso de la Versión Denia, se las encontraron de cara, fundamentalmente en el tramo desde Formentera a Tagomago, obligándoles a remontar en ceñida la mar gruesa y lidiar con el fuerte viento de proa.

En cuanto a los podios, en la versión Barcelona el 'Expression of London' fue segundo y el 'Atlant del Vent', tercero en la clasificación absoluta, mientras que en Denia acompañaron al 'Castañer Yachts' el 'Vértigo' y el 'Aviador'.

En la categoría Mini Sal, el triunfo fue para el Náutic Café del Mar. La organización ha valorado "muy positivamente" el desarrollo de la regata, destacando "tanto el nivel deportivo como la ausencia de incidencias relevantes" en una edición "especialmente exigente en lo meteorológico". Asimismo, se ha "puesto en valor" el papel clave del Club Nàutic Sant Antoni como puerto de acogida, así como de las otras dos entidades co-organizadoras: Real Club Náutico Dénia y Port Ginesta, sedes de las dos versiones de la regata.